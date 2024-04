Povestea primului copil care a primit premiul Oscar. De ce a renunțat la filme actrița iubită de întreaga lume , Shirley Temple

Shirley Temple Black, născută Shirley Jane Temple la data de 23 aprilie 1928, a fost o actriță, cântăreață, dansatoare și, mai târziu, diplomat american, care a fost vedeta numărul unu a box-office-ului de la Hollywood în perioada copilăriei sale, între 1934 și 1938.

Ulterior, a fost numită Ambasadoare a Statelor Unite în Ghana și Cehoslovacia, și a servit și în funcția de Șef al Protocolului Statelor Unite.

Primul copil care a primit premiul Oscar

Temple și-a început cariera în film în 1931, când avea trei ani, și a devenit cunoscută pentru rolul său din filmul Bright Eyes, lansat în 1934.

A primit un Premiu Special Juvenil Academiei în februarie 1935 pentru contribuția sa remarcabilă ca artist copil în filmele de cinema din 1934 și a continuat să apară în filme populare până la sfârșitul anilor ’30, deși filmele sale ulterioare au devenit mai puțin populare pe măsură ce a îmbătrânit. Ea a apărut în ultimul ei film, A Kiss for Corliss, în 1949.

În 1958, Temple s-a întors în lumea spectacolului cu un serial de televiziune pe două sezoane, intitulat Shirley Temple’s Storybook, care adapta povești pentru copii și a fost foarte popular la acea vreme.

A făcut parte din consiliile de administrație ale unor corporații și organizații, inclusiv Walt Disney Company, Del Monte Foods și Federația Națională pentru Fauna Sălbatică.

Și-a început cariera diplomatică în 1969, când a fost numită să reprezinte SUA la o sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite, unde a lucrat la Misiunea SUA sub ambasadorul Charles Yost. Ulterior, a fost numită Ambasadoare a SUA în Ghana și a servit și ca prima femeie Șef al Protocolului Statelor Unite.

În 1988, și-a publicat autobiografia, Child Star. După publicarea biografiei sale, a fost numită Ambasadoare a SUA în Cehoslovacia (1989–1992).

Temple a primit numeroase premii și onoruri, inclusiv Premiile Kennedy Center și un premiu pentru întreaga carieră din partea Screen Actors Guild. Ea se află pe locul 18 în lista Institutului American de Film a celor mai mari actrițe de la Hollywood-ul clasic.

Anii de început ai celebrei actrițe

Shirley Temple în Glad Rags to Riches (1933) Shirley Jane Temple s-a născut pe 23 aprilie 1928, la Spitalul Santa Monica din Santa Monica, California, ca al treilea copil al gospodinei Gertrude Temple și al angajatului bancar George Temple.

Familia avea origini olandeze, engleze și germane. Ea avea doi frați: John și George, Jr. Familia s-a mutat în Brentwood, Los Angeles.

Mama lui Temple a încurajat-o să-și dezvolte talentele de cântăreață, dansatoare și actriță. În această perioadă, mama ei a început să-i coafeze părul în bucle.

În timp ce se afla la școala de dans, Temple a fost remarcată de Charles Lamont, director de casting pentru Educational Pictures. Ea s-a ascuns în spatele unui pian când el era în studio.

Lamont a plăcut-o pe Temple și a invitat-o la o audiție. A semnat un contract cu ea în 1932. Educational Pictures a lansat seria Baby Burlesks, scurtmetraje comice de 10 minute care satirizau filmele și evenimentele recente, folosind copii în vârstă preșcolară în fiecare rol.

În 1933, Temple a apărut în Glad Rags to Riches, o parodie a filmului cu Mae West, She Done Him Wrong, cu Temple în rolul unei cântărețe de saloon.

Temple și colegii ei de echipă copii au pozat pentru cereale de mic dejun și alte produse pentru a finanța costurile de producție.

Ulterior, a fost mutată la Tower Productions pentru un mic rol în primul lor lungmetraj al studioului, The Red-Haired Alibi (1932), și în 1933 la Universal, Paramount și Warner Bros. Pictures pentru diverse roluri, inclusiv unul neacreditat în To the Last Man (1933), alături de Randolph Scott și Esther Ralston.

Shirley Temple a murit în data de 10 februarie 2014.