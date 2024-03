Povestea Getei din Liceenii: Ce mai face Cesonia Postelnicu, simpatica actriță iubită de milioane de români [VIDEO]

Dacă ți-o mai amintești pe Geta, din Liceenii, probabil ai avut parte de o copilărie frumoasă. Personajul a fost interpretat de actrița Cesonia Postelnicu.

Deși pare că destinul său a fost întotdeauna legat de lumea artei, parcursul său către succesul de pe marile ecrane a fost presărat cu sacrificii, sentimente amestecate, însă cireașa de pe tort a fost reprezentată mereu de pasiunea cu care și-a dus la bun sfârșit bucățica de artă.

Copilăria Cesoniei a fost un amalgam de visuri și încercări. Încă de la vârsta fragedă de trei ani, a fost înscrisă la Școala de Balet, unde a început să-și clădească drumul către o carieră în dans.

Însă, la vârsta de 13 ani, viața ei a luat o întorsătură neașteptată când a fost trimisă la Școala de Coregrafie din Cluj.

Această experiență a fost una dificilă din punct de vedere al condițiilor de trai, însă pasiunea sa pentru artă nu s-a estompat, ba chiar a motivat-o pe tânăra artistă să meargă mai departe.

În anul 1986, în timp ce era încă studentă, Cesonia a primit o șansă unică și anume să joace într-unul dintre cele mai îndrăgite filme ale cinematografiei românești, seria Liceenii.

Această oportunitate i-a oferit posibilitatea să interpreteze rolul Getei, un personaj care avea să devină de referință pentru generația acelor vremuri și nu numai. Alegerea sa pentru acest rol a fost motivată de identificarea profundă cu personajul și de bucuria pe care ar fi simțit-o în timpul filmărilor.

„Eram la liceu în ultimul an, deci încă minoră. Am fost contactată de regizorul Nicolae Corjos, care mi-a dat scenariul filmului și mi-a spus să îmi aleg ce personaj feminin doresc.

Am intrat în casă pe ascuns cu scenariul, deși nu mai puteam de nerăbdare, am așteptat să vină seara pentru că dacă mă duceam la culcare și spuneam „noapte bună“ știam că mama nu mai intră la mine în cameră, am citit scenariul cu o lanternă sub pătură.

A doua zi m-a rugat să mă duc la el și să-i spun ce am ales. Am ales-o pe Geta pentru că era personajul în care m-am regăsit.