Codul QR, invenția banală care a cucerit lumea. A fost creat pentru fabrici și a ajuns în meniuri, plăți și telefoanele tuturor
Astăzi, codul QR este prezent aproape peste tot. Îl întâlnim atunci când plătim cu telefonul, consultăm meniul unui restaurant, accesăm un site web sau validăm un bilet electronic. Deși pare o tehnologie modernă asociată erei smartphone-urilor, originile sale sunt mult mai vechi și au legătură directă cu industria japoneză și cu nevoia de eficientizare a proceselor logistice. Drumul parcurs de codul QR, de la un instrument industrial destinat urmăririi pieselor auto până la unul dintre cele mai răspândite mijloace de transfer al informației din lume, reprezintă o poveste impresionantă despre inovație, viziune și accesibilitate.
De la codul de bare la nevoia unei soluții mai performante
În anii 1960, Japonia traversa o perioadă de dezvoltare economică accelerată. Pe măsură ce nivelul de trai creștea, supermarketurile începeau să se răspândească în întreaga țară, oferind consumatorilor o varietate tot mai mare de produse. În acea perioadă, prețurile mărfurilor erau introduse manual în casele de marcat, un proces lent și obositor pentru angajați.
Mulți casieri ajungeau să sufere de afecțiuni provocate de mișcările repetitive ale mâinilor, precum sindromul tunelului carpian. Apariția codului de bare a reprezentat o adevărată revoluție, deoarece a permis identificarea rapidă a produselor prin scanare. Ulterior, dezvoltarea sistemelor POS a făcut posibilă afișarea instantanee a prețurilor și transmiterea informațiilor către calculatoare.
Cu toate acestea, codul de bare tradițional avea o limitare importantă: putea stoca doar aproximativ 20 de caractere alfanumerice. Pe măsură ce companiile aveau nevoie de mai multe informații despre produse și procese logistice, această capacitate devenea insuficientă.
Utilizatorii au început să solicite o soluție mai avansată companiei DENSO WAVE, pe atunci o divizie a DENSO CORPORATION și unul dintre cei mai importanți producători de cititoare de coduri de bare. Cerința era clară: un cod care să poată stoca mult mai multe date, inclusiv caractere japoneze precum kanji și kana.
Nașterea codului QR și provocarea vitezei de scanare
Pentru a răspunde acestei nevoi, DENSO WAVE a format o echipă de dezvoltare extrem de restrânsă, alcătuită din doar două persoane. Liderul proiectului era Masahiro Hara, omul care avea să intre în istorie drept creatorul codului QR.
La începutul anilor 1990, mai multe companii experimentau coduri bidimensionale, încercând să mărească volumul de informații care putea fi stocat. Principiul era simplu: în loc să codifice datele pe o singură direcție, precum codurile de bare clasice, informațiile urmau să fie organizate atât pe orizontală, cât și pe verticală.
Pentru Hara, însă, nu era suficient ca noul cod să stocheze mai multe date. El își dorea și o viteză de citire net superioară. Această cerință avea să devină cea mai mare provocare a proiectului.
Momentul decisiv a venit atunci când unul dintre membrii echipei a propus introducerea unor repere speciale care să permită cititorului să identifice instantaneu poziția codului. Așa au apărut celebrele pătrate negre amplasate în colțurile codului QR, elemente care au devenit ulterior simbolul acestei tehnologii.
Alegerea formei pătrate nu a fost întâmplătoare. Dezvoltatorii au analizat numeroase tipuri de documente, ambalaje și materiale imprimate pentru a identifica formele geometrice cel mai rar întâlnite în mediul comercial. Pătratul s-a dovedit cea mai eficientă alegere pentru evitarea confuziilor în timpul scanării.
Mai mult, cercetările au dus la identificarea unui raport optim între zonele negre și cele albe, respectiv 1:1:3:1:1. Această configurație permitea scannerelor să recunoască instantaneu codul indiferent de orientare. Astfel, codul putea fi citit la 360 de grade, fără a fi necesară alinierea perfectă.
După aproximativ un an și jumătate de dezvoltare, teste și optimizări, echipa a reușit să creeze un cod capabil să stocheze aproximativ 7.000 de cifre și să includă caractere japoneze complexe. În plus, noul sistem era de aproximativ zece ori mai rapid la citire decât soluțiile existente la acea vreme.
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Lansarea oficială și adoptarea în industrie
În anul 1994, DENSO WAVE a lansat oficial codul QR. Denumirea provenea din expresia „Quick Response” sau „răspuns rapid”, o referire directă la viteza sa impresionantă de scanare.
Chiar dacă tehnologia oferea avantaje evidente, succesul său comercial nu era garantat. Masahiro Hara însuși nu știa dacă piața va accepta noul standard ca alternativă la codurile de bare tradiționale.
Primele organizații care au adoptat codul QR au fost companiile din industria auto. Acestea l-au integrat în sistemele electronice Kanban, utilizate pentru gestionarea fluxurilor de producție și a lanțurilor de aprovizionare. Rezultatele au fost remarcabile, deoarece informațiile puteau fi urmărite mai eficient și cu un grad mai mare de precizie.
În scurt timp, și alte domenii au descoperit avantajele noii tehnologii. Industria alimentară, sectorul farmaceutic și numeroși producători au început să utilizeze codurile QR pentru trasabilitatea produselor și monitorizarea proceselor logistice.
Un rol decisiv în popularizarea tehnologiei l-a avut strategia adoptată de DENSO WAVE. Compania a ales să facă publice specificațiile codului QR, oferind tuturor posibilitatea de a-l implementa fără restricții. Deși a păstrat drepturile de brevet, compania a declarat că nu va exercita exclusivitatea asupra utilizării sale.
Această decizie a contribuit masiv la răspândirea codului QR la nivel mondial și a permis dezvoltatorilor din întreaga lume să creeze aplicații și servicii bazate pe acest standard.
Cum a cucerit codul QR întreaga lume
Procesul de standardizare a început rapid. În 1997, codul QR a fost aprobat ca standard AIM pentru industria identificării automate. Doi ani mai târziu, a fost inclus în standardele industriale japoneze și adoptat în sistemele electronice de schimb de date utilizate de industria auto.
În anul 2000, codul QR a primit recunoaștere internațională prin aprobarea sa de către ISO, ceea ce a deschis calea către utilizarea globală.
Popularitatea sa a crescut exponențial după 2002, odată cu dezvoltarea telefoanelor mobile și a serviciilor digitale din Japonia. Utilizatorii puteau scana coduri pentru a accesa site-uri web, pentru a descărca conținut, pentru a primi informații suplimentare despre produse sau pentru a beneficia de promoții și reduceri.
În deceniile următoare, apariția smartphone-urilor și integrarea camerelor performante au transformat codul QR într-un instrument universal. Acesta a devenit esențial pentru plățile mobile, autentificare, bilete electronice, documente digitale și numeroase alte servicii.
Pandemia de COVID-19 a accelerat și mai mult adoptarea sa globală. Restaurantele au înlocuit meniurile tipărite cu variante digitale accesibile prin scanare, iar companiile au utilizat codurile QR pentru check-in, verificări de sănătate și acces rapid la informații.
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Evoluția continuă a tehnologiei QR
Succesul codului QR nu a însemnat sfârșitul dezvoltării sale. DENSO WAVE a continuat să perfecționeze tehnologia și să lanseze noi variante adaptate diferitelor nevoi.
A fost creat Micro QR, destinat suprafețelor foarte mici, unde spațiul disponibil era limitat. Ulterior a apărut iQR, o versiune capabilă să stocheze și mai multe informații într-un format compact, folosind inclusiv module dreptunghiulare.
În timp, au fost dezvoltate și variante cu funcții de criptare pentru protejarea informațiilor sensibile. În 2014, compania a introdus FrameQR, o versiune care permite integrarea imaginilor, logo-urilor și elementelor grafice fără afectarea funcționalității codului.
Aceste îmbunătățiri demonstrează capacitatea tehnologiei de a se adapta permanent la cerințele unei lumi tot mai conectate.
Viziunea lui Masahiro Hara și moștenirea codului QR
După aproape două decenii de existență, codul QR a primit în 2012 o recunoaștere importantă în cadrul Good Design Award, fiind premiat pentru impactul său asupra societății și accesibilitatea oferită utilizatorilor din întreaga lume.
Pentru Masahiro Hara, succesul codului QR nu a fost niciodată doar o realizare tehnică. El a privit această invenție ca pe un instrument care trebuie să evolueze permanent și să inspire noi utilizări.
Creatorul său a declarat în repetate rânduri că nu contează cine utilizează codul QR, ci faptul că acesta este folosit și continuă să fie îmbunătățit. Această filozofie a contribuit la transformarea unei soluții logistice dezvoltate pentru fabricile japoneze într-un limbaj universal al erei digitale.
Astăzi, codul QR reprezintă mult mai mult decât un simplu simbol alcătuit din pătrate alb-negru. El este una dintre cele mai de succes invenții tehnologice ale ultimelor decenii, un instrument care conectează instantaneu lumea fizică de cea digitală și care continuă să își găsească noi întrebuințări în fiecare zi.
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