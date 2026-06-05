Codul QR, invenția banală care a cucerit lumea. A fost creat pentru fabrici și a ajuns în meniuri, plăți și telefoanele tuturor

Mulți casieri ajungeau să sufere de afecțiuni provocate de mișcările repetitive ale mâinilor, precum sindromul tunelului carpian. Apariția codului de bare a reprezentat o adevărată revoluție, deoarece a permis identificarea rapidă a produselor prin scanare. Ulterior, dezvoltarea sistemelor POS a făcut posibilă afișarea instantanee a prețurilor și transmiterea informațiilor către calculatoare.

Cu toate acestea, codul de bare tradițional avea o limitare importantă: putea stoca doar aproximativ 20 de caractere alfanumerice. Pe măsură ce companiile aveau nevoie de mai multe informații despre produse și procese logistice, această capacitate devenea insuficientă.

Utilizatorii au început să solicite o soluție mai avansată companiei DENSO WAVE, pe atunci o divizie a DENSO CORPORATION și unul dintre cei mai importanți producători de cititoare de coduri de bare. Cerința era clară: un cod care să poată stoca mult mai multe date, inclusiv caractere japoneze precum kanji și kana.

Nașterea codului QR și provocarea vitezei de scanare

Pentru a răspunde acestei nevoi, DENSO WAVE a format o echipă de dezvoltare extrem de restrânsă, alcătuită din doar două persoane. Liderul proiectului era Masahiro Hara, omul care avea să intre în istorie drept creatorul codului QR.

La începutul anilor 1990, mai multe companii experimentau coduri bidimensionale, încercând să mărească volumul de informații care putea fi stocat. Principiul era simplu: în loc să codifice datele pe o singură direcție, precum codurile de bare clasice, informațiile urmau să fie organizate atât pe orizontală, cât și pe verticală.

Pentru Hara, însă, nu era suficient ca noul cod să stocheze mai multe date. El își dorea și o viteză de citire net superioară. Această cerință avea să devină cea mai mare provocare a proiectului.

Momentul decisiv a venit atunci când unul dintre membrii echipei a propus introducerea unor repere speciale care să permită cititorului să identifice instantaneu poziția codului. Așa au apărut celebrele pătrate negre amplasate în colțurile codului QR, elemente care au devenit ulterior simbolul acestei tehnologii.