Pensionarii români care se vor trezi cu pensii mai mari cu 90%, peste noapte. Cine sunt privilegiații, cum se calculează majorarea

Pensiile unor români vor crește considerabil, cu până la 90%, în urma implementării noii legi a pensiilor. Aceste majorări semnificative vor fi resimțite în principal de pensionarii care au un stagiu de cotizare de peste 40 de ani.

Daniel Baciu, directorul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), a anunțat că peste trei milioane de oameni vor beneficia de aceste majorări.

Majorările de pensii pentru cei cu stagiul de cotizare peste 40 de ani

Conform declarațiilor lui Daniel Baciu, pensionarii cu un stagiu de cotizare de peste 40 de ani vor beneficia de creșteri semnificative ale pensiilor. „Acolo unde avem un stagiu de cotizare foarte mare, de peste 40 de ani, creșterile vor fi substanțiale, chiar și de peste 80%-90%”, a afirmat Baciu într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Aceste majorări sunt parte a unui efort mai larg de reformă a sistemului de pensii din România, menit să aducă echitate și corectitudine în cuantumul pensiilor acordate. „Este un plus pe care noi îl acordăm pensionarilor care au un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani”, a adăugat Baciu.

Noua lege a pensiilor și echitatea în sistem

Noua lege a pensiilor va intra complet în vigoare începând cu 1 septembrie 2024. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat că această lege introduce o formulă pentru asigurarea egalității în cuantumul pensiilor pentru aceeași muncă și contribuții, indiferent de legea pensiilor pe baza căreia s-a ieșit la pensie. Aceasta modificare vizează eliminarea inechităților din sistemul public de pensii, unde de-a lungul anilor au existat diferențe semnificative în nivelurile de cotizare și corecții diferite.

„Noi, în noua lege, primul lucru pe care l-am făcut este acela de a veni cu o formulă care să ne ducă în zona ca pentru muncă și contributivitate egale să ai un cuantum al pensiei egal, indiferent de legea pensiilor pe care ai ieșit. Beneficiezi de pensie din 1966 până astăzi, pentru că am avut stagii de cotizare diferite, atât stagii minime cât și stagii complete, am avut indici de corecție, am avut o legislație diferită în ceea ce privește pensiile. Și atunci principalul obiectiv al reformei este acela de a aduce echitate în sistemul public de pensii”, a explicat Simona Bucura Oprescu la Antena 3 CNN.

Provocările și obiectivele noii legi a pensiilor

Una dintre principalele provocări în elaborarea noii legi a pensiilor a fost asigurarea finalizării acesteia în termen. Un aspect crucial al acestei provocări a fost necesitatea reluării negocierilor cu Comisia Europeană pentru a elimina plafonul de 9,4% din PIB alocat cheltuielilor cu pensiile. Aceasta a fost o măsură necesară pentru a permite majorarea semnificativă a pensiilor pentru cei cu stagii de cotizare mari.

Noua lege a pensiilor urmărește să ofere un tratament echitabil tuturor pensionarilor, indiferent de perioada în care au contribuit la sistemul de pensii. „De-a lungul timpului, legislația privind pensiile a fost supusă unor numeroase modificări, ceea ce a generat discrepanțe între pensiile persoanelor care au contribuit în perioade diferite”, a explicat ministrul Muncii.

Cum se calculează majorarea pensiilor

Majorarea pensiilor va fi calculată pe baza noii formule introduse de lege, care ia în considerare stagii de cotizare mai mari și asigură că toate contribuțiile sunt evaluate în mod corect. Pentru pensionarii cu un stagiu de cotizare de peste 40 de ani, creșterile vor fi substanțiale, reflectând recunoașterea contribuțiilor lor de-a lungul anilor.

De asemenea, noua lege elimină inechitățile din sistem, asigurând că două persoane care au desfășurat aceeași muncă și au contribuit în mod similar la sistemul de pensii, dar s-au pensionat în momente diferite, vor primi pensii egale.

Noua lege a pensiilor, care va intra în vigoare la 1 septembrie 2024, aduce schimbări semnificative pentru pensionarii români, în special pentru cei cu stagiul de cotizare de peste 40 de ani. Aceste modificări sunt menite să aducă echitate și corectitudine în sistemul de pensii, eliminând discrepanțele existente și asigurând că toate contribuțiile sunt evaluate în mod just. Pensionarii care se vor trezi cu pensii mai mari cu până la 90% vor beneficia de recunoașterea contribuțiilor lor pe termen lung, reflectând astfel angajamentul guvernului de a asigura un sistem de pensii echitabil și sustenabil.