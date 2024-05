Pensia pe care o primește Rică Răducanu. Ce sumă încasează în fiecare lună

Rică Răducanu este unul dintre cei mai cunoscuți jucători din istoria Rapidului. Acesta nu s-a ferit să spună ce pensie încasează în fiecare lună de la statul român. Iată câți bani primește fostul portar.

Legenda Rapidului, Rică Răducanu (77 de ani) e pasionat în continuare de fotbal și urmărește toate meciurile. Recent, acesta a mărturisit că se confruntă cu anumite probleme medicale și că dă mulți bani pe medicamente. Dar fostul mare portar nu s-a ferit să spună ce pensie încasează lunar.

Rică Răducanu a dezvăluit că o duce cam rău pentru că nu se ajunge cu pensia și că uneori îl mai ajută fiul său stabilit în Germania. Mai mult, el a spus și ce sumă încesează în fiecare lună de la statul român. Este vorba de 2.200 lei.

Am început cu 670 de lei, am fost și zidar, câștigam 1.200 de lei”, a spus Rică Răducanu, potrivit Ciao .

Chiar dacă nu are o pensie generoasă, Rică Răducanu nu vede niciun leu, deoarece soția sa, Ștefania, este cea care îi ia banii direct din mâna poștașului. Acesta se teme că fostul portar îi cheltuie la păcănele.

Vezi și: Pasiunea pentru sport l-a îngenuncheat pe Rică Răducanu. Ce a pățit fostul portar al Rapidului: „Fac mereu analize”

”Eu habar n-am, dacă mi s-a mai mărit pensia, soția știe, o s-o întreb. Ea mi-o confiscă, ea o gestionează lunar. Se teme să n-o pierd la păcănele, am viciul ăsta, am mai lăsat pe acolo mulți bani, mii de euro.

Așa că ea o ia, ca să achite facturile la casă, la lumină, gaze, apă. Din ce rămâne, mai luăm medicamente, mâncare”, a dezvăluit Rică Răducanu, pentru Playtech Știri.