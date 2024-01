Cum și-a agățat Rică Răducanu soția, pe stradă: „Eram înalt, frumușel, se uitau fetele lung după mine”. De ce îi confiscă toată pensia? EXCLUSIV

Rică Răducanu, fosta glorie a clubului Rapid, are o căsnicie frumoasă, de peste 50 de ani, chiar de dat exemplu celor din agitatul nostru showbiz. În exclusivitate pentru Playtech Știri, el ne-a povestit, cu nostalgie, dar și cu o mare doză de umor, cum a cunoscut pe Ștefania, cea care avea să îi devină soție. Ne-a mai dezvăluit și cine l-a convins să renunțe la burlăcie, căci, deși sosise vremea, parcă tot nu se îndura.

Rică Răducanu susține că a avut dintotdeauna lipici la femei, dar că nicidecum nu apela la șiretlicuri, fiind mai direct, din fire. Tot așa s-a comportat și când a ochit-o, pe stradă, pe Ștefania, femeia care, ceva ani, mai târziu, avea să îi devină parteneră de viață. Rică Răducanu ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cum și-a ”agățat” soția, chiar pe stradă:

Am stat de vorbă, i-am povestit de ale mele, ea, de ale ei. Ne-am potrivit la vorbă, râdeam… Ce mi-a plăcut la ea? Fizic, nimic, cam nasoală! Dar, nouă, ăstora înalți, ne plac femeile scunde. Ea avea vreo 1, 67 m, iar eu, peste 1, 90 m. Dar, de atunci, am mai intrat și eu la apă”.

Rică Răducanu nu era prea hotărât să se căsătorească, așa că cea care l-a încurajat a fost mama lui, care deja începuse să-și îndrăgească viitoarea noră:

”După câteva plimbări, i-am prezentat-o mamei. Apoi, ele se vizitau des, stăteau la povești, s-au plăcut, deveniseră prietene. Așa că, într-o zi, mama mi-a zis: ”Se vede că e fată bună, să știi că te ajută, ia-o de soție!”.

Am zis și eu: ”O iau, mamă, dacă așa zici!”. Și bine am făcut, căci soția mea chiar e o femeie bună, am avut mare noroc cu ea. Apoi, după căsătorie, primarul ne-a dat o casă. Ne-am mutat pe Bulevardul Unirii, am mutat-o pe soție în Centru, tată, după ce ea stătuse prin Crângași, iar eu în Giulești!”.