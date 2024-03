Pasiunea pentru sport l-a îngenuncheat pe Rică Răducanu. Ce a pățit fostul portar al Rapidului: „Fac mereu analize”

Rică Răducanu este unul dintre cei mai renumiți și buni fotbaliști din România. Fostul portar a jucat în echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal 1970 din Mexic. Din nefericire, fostul sportiv de performanță spune că are mari probleme de sănătate.

Rică Răducanu trece printr-o perioadă dificilă a vieții sale. Fostul sportiv se confruntă cu probleme serioase de sănătate, fiind diagnosticat cu diabet și cu alte probleme la nivelul genunchilor.

Ajuns la vârstă de aproape 78 de ani, fostul portar al formației din Giulești a mărturisit recent că are diabet și că trece prin tratamentele necesare pentru ca boala să nu se agraveze.

Nu mai e, nu mai e cartilajul. Am găsit oameni la tratamente pe care i-am întrebat ce sporturi au făcut. Unul era lăcătuș mecanic, altul era electrician. Problema asta e din cauza statului în picioare”, a povestit Rică Răducanu pentru pagina de Youtube a jurnalistului Alin Grigore.

„Fac mereu analize. Mi-a ieșit puțin că am diabet. Că e acolo. Dar la mine picioarele sunt problema, nu mai am cartilaje. De la alergări. M-am dus la tratamente. Vorba lui Oprescu: ‘Nea Rică, la morgă îți mai trece’.

Problemele de sănătate din cauza cărora suferă mai mult sunt cele de la nivelul genunchilor. Durerile sunt insuportabile, chiar dacă merge des la clinic specializate pentru a găsi tratamentul potrivit.

„Nu mă simt deloc bine. Nu mai am cartilaje deloc la genunchi. Am vorbit cu un medic recent și o să încerc altceva. Genunchii mei sunt bătătoriți rău de la atâta sport, săracii de ei. Am luat acum și niște alifii să dau unde mă doare și sper să fie cât de cât bine.

Nu cred că mai există vreo soluție de vindecare. Voiam să îmi revin pentru că îmi este dor să alerg, să fac sport, dar nu se mai poate”, a declarat Rică Răducanu, potrivit Click.