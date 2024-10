Ochelarii inteligenți Meta pot acum să te ajute să-ți găsești mașina parcată

Meta lansează noi funcții pentru ochelarii inteligenți Ray-Ban, oferind utilizatorilor din SUA și Canada posibilitatea de a interacționa mai ușor cu asistentul AI și de a-și găsi mașina în parcări aglomerate. Cu toate acestea, unele caracteristici, cum ar fi traducerea live, nu sunt încă disponibile.

Funcții noi adăugate ochelarilor inteligenți Ray-Ban

Meta a început să lanseze câteva dintre funcțiile anunțate anterior pentru ochelarii inteligenți Ray-Ban, alimentați de inteligența artificială (AI), utilizatorilor din SUA și Canada. Andrew Bosworth, CTO al Meta, a anunțat pe Threads că actualizarea din această săptămână aduce o recunoaștere mai avansată a limbajului natural, eliminând necesitatea unor comenzi stângace precum „Hey Meta, look and tell me”. Acum, utilizatorii pot interacționa cu asistentul AI fără a mai folosi comanda completă, făcând experiența mai fluentă și mai naturală.

Printre celelalte funcții implementate se numără mesaje vocale, cronometre și memento-uri. CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a demonstrat într-un reel pe Instagram cum utilizatorii pot folosi aceste memento-uri pentru a-și găsi mașina într-o parcare aglomerată, una dintre noile caracteristici practice ale ochelarilor. De asemenea, ochelarii permit acum apelarea unui număr de telefon sau scanarea unui cod QR prin intermediul asistentului Meta AI. Cu toate acestea, o funcție mult așteptată, traducerea live, nu a fost inclusă în această actualizare, iar Bosworth nu a oferit un termen exact pentru lansarea ei.

Provocări și controverse legate de ochelarii Meta

Chiar dacă noile funcții sunt interesante și practice, ochelarii inteligenți Meta nu au fost lipsiți de controverse. Recent, două studente de la Universitatea Harvard au utilizat acești ochelari pentru a dezvălui informații personale despre necunoscuți, folosind tehnologia de recunoaștere facială și un model avansat de procesare a limbajului. Prin combinația acestor tehnologii, ele au reușit să obțină date precum adrese, numere de telefon, detalii despre membrii familiei și chiar parțiale numere de securitate socială.

Această situație a ridicat semne de întrebare legate de confidențialitate și siguranța datelor personale atunci când sunt utilizate tehnologii de recunoaștere facială în combinație cu ochelarii inteligenți. Deși Meta promovează utilitatea acestor dispozitive, precum posibilitatea de a găsi o mașină într-o parcare sau de a trimite rapid un mesaj vocal, temerile legate de securitatea datelor și abuzurile potențiale continuă să fie o provocare majoră pentru companie.

Meta încearcă să îmbunătățească continuu capacitățile AI ale ochelarilor săi, dar controversele recente subliniază necesitatea unor măsuri stricte de protecție a datelor și confidențialității utilizatorilor. Deocamdată, ochelarii Ray-Ban cu AI continuă să atragă atenția prin inovațiile lor, însă rămâne de văzut cum vor răspunde Meta și utilizatorii la provocările etice și de confidențialitate care vin la pachet cu noile tehnologii.