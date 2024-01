Neymar, replică vulgară după ce a fost acuzat că s-a îngrășat. Clipulul rușinos postat de atacant

În luna octombrie, Neymar s-a accidentat grav la naționala Braziliei, unde a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate anterioare și leziuni de menisc la genunchiul stâng. El se află în perioada de recuperare și după ultima apariție fanii l-au numit gras, iar atacantul s-a arătat foarte deranjat și le-a dat o replică vulgară.

Neymar a uimit cu ultima apariție

Neymar, în vârstă de 31 de ani, a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și a meniscului în timpul meciului Uruguay – Brazilia 2-0, din etapa a patra a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, disputat pe 17 octombrie 2023. Fotbalistul s-a operat la începutul lunii noiembrie, iar recuperarea va fi una de durată și ar putea sta departe de gazon cel puțin un an.

Starul lui Al-Hilal se află în Brazilia, unde participă la multe evenimente, iar jucătorul a uimit cu ultima apariție. Invitat la ziua de naștere a lui Romario, Neymar a apărut cu multe kilograme în plus, iar fanii au reacționat imediat, unii dintre ei ironizându-l pentru felul în care arată.

Neymar está entrenando duro en la cocina. pic.twitter.com/1wnHxLGp4C — Llourinho (@Llourinho) January 28, 2024

Replica lui Neymar

După ce fanii l-au taxat pentru că a pus câteva kilograme în plus, reacțiile au ajuns la atacantul brazilian, care a replicat cu un videoclip publicat pe rețelele de socializare. El și-a arătat abdomenul și a făcut un gest vulgar la adresa celor care l-au criticat.

”Antrenament terminat. OK, am luat în greutate, dar gras? Nu prea cred! S*****-o, haterilor!”, spune jucătorul lui Al Hilal.

Unii dintre urmăritori au considerat că Neymar nu a făcut decât să confirme acuzațiile că este supraponderal pentru standardele unui fotbalist profesionist. ”Ar trebui să fim impresionați?” / ”A văzut ce s-a spus și a vrut să confirme că așa e”, au spus utilizatorii.

🚨 Neymar on his critics calling him overweight: 🗣️ „Overweight, great. But, fat? I don’t think so! Suck it, haters! Put up with it or freak out!” 🇧🇷 pic.twitter.com/45fJwivZ5d — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 30, 2024

Salariu faraonic pentru Neymar la Al-Hilal

Transferat de Al-Hilal în vara anului trecut, după șase ani petrecuți la PSG, pentru suma de 90 de milioane de euro, Neymar a jucat doar cinci meciuri pentru noua echipă, având un gol și trei assist-uri. Brazilianuol are un contract pe doi ani, cu un salariu total de 160 de milioane de euro.

În plus, atacantul este recompensat cu un bonus de 500.000 de euro la fiecare postare în care promovează Arabia Saudită. De asemenea, mai are câteva clauze fabuloase în contract. Neymar are permanent la dispoziție un avion privat, pentru mai multe deplasări pe an și locuiește la Riyadh într-o vilă imensă, cu tot personalul în slujba lui, plătit 100% de club.

Neymar este cel mai scump fotbalist din istoria fotbalului datorită transferului de la Barcelona la PSG, care s-a făcut, în 2017, pentru 222 de milioane de euro.