”O lună de plâns și multă durere!” Imagini cu suferința lui Neymar după accidentarea gravă VIDEO

În luna octombrie, Neymar s-a accidentat grav la naționala Braziliei, unde a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate anterioare și leziuni de menisc la genunchiul stâng. Acesta a început recuperarea și a postat un videoclip în care se vede cât se chinuie pentru a reveni pe teren. Imaginile cu suferința atacantului brazilian.

Neymar, în vârstă de 31 de ani, a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și a meniscului în timpul meciului Uruguay – Brazilia 2-0, din etapa a patra a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, disputat pe 17 octombrie 2023. Fotbalistul s-a operat, iar recuperarea va fi una de durată și ar putea sta departe de gazon cel puțin un an.

Atacantul brazilian trage tare să revină cât mai repede pe teren și și-a început procesul de recuperare de mai bine de o lună, după operația suferită la începutul lunii noiembrie. Neymar a postat un videoclip în care se vede că folosește cârjele pentru a se deplasa și unde se pot auzi urletele de durere din timpul exercițiilor de recuperare. Descrierea videoclipului respectiv a spus totul: ”O lună de plâns și multă durere!”

Neymar s-a alăturat echipei Al-Hilal din Arabia Saudită în luna august, fiind transferat pentru suma de 90 de milioane de euro, dar fostul atacant al Barcelonei şi PSG a jucat doar cinci meciuri, deoarece s-a confruntat cu probleme musculare. Iar apoi a venit accidentarea de la naționala Braziliei.

Atacantul brazilian a început recuperarea în luna noiembrie, dar imediat după accidentare a transmis un mesaj în care a vorbit despre momentele grele prin care trece.

”Acesta este un moment foarte trist, cel mai trist. Ştiu că sunt puternic, dar de data aceasta voi avea şi mai multă nevoie de familia şi prietenii mei. Am multă credinţă”, a scris Neymar pe Instagram după accidentare.

La Al-Hilal, brazilianul are la dispoziție un avion privat, pentru mai multe deplasări pe an, iar în Riad locuiește într-o vilă imensă, de 22 de camere, cu tot personalul în slujba lui, plătit sută la sută de club.

Pe lângă salariu, el încasează un bonus de 80.000 de euro la fiecare victorie a lui Al-Hilal și 500.000 de euro pentru fiecare postare pe rețelele de socializare în care promovează Arabia Saudită. Astfel, venitul său total s-ar ridica la o sumă de aproximativ 300-400 de milioane de euro pentru doi ani.

Deși s-a crezut că starul lui Al-Hilal va reuși să se recupereze pentru următoarea ediție de Copa America, programată să înceapă în iunie 2024, în SUA, Neymar a primit o altă lovitură cruntă. Potrivit medicul naționalei Braziliei, atacantul nu va reveni prea curând pe teren. Rodrigo Lasmar a explicat că este foarte riscant ca Neymar să forțeze recuperarea, în condițiile în care el s-a mai confruntat de-a lungul carierei și cu alte accidentări foarte grave.

Astfel, medicul a apreciat că Neymar ar putea reveni pe teren abia în august 2024, adică la zece luni de la momentul accidentării, adăugând că este prematur să se vorbească despre o revenire înainte de nouă luni. Scopul lui Neymar era să revină pe teren cât mai repede pentru a putea juca alături de Brazilia la Copa America.

”Este prea devreme, nu are rost să sărim pașii pe care-i are de făcut ca să se recupereze complet. Neymar va fi pregătit să revină abia la startul viitorului sezon european, care se dă în august 2024”, a spus medicul naționalei Braziliei pentru postul „Radio 98” din această țară, citat de spaniolii de la AS.