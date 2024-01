Neymar, cea mai recentă apariție. Fanii au fost șocați când au văzut cât s-a îngrășat: ”Probabil că are 120 de kilograme” FOTO

În luna octombrie, Neymar s-a accidentat grav la naționala Braziliei, unde a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate anterioare și leziuni de menisc la genunchiul stâng. El se află în perioada de recuperare și și-a șocat fani cu ultima apariție. Ce au spus aceștia.

Cum a apărut Neymar

Neymar, în vârstă de 31 de ani, a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și a meniscului în timpul meciului Uruguay – Brazilia 2-0, din etapa a patra a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, disputat pe 17 octombrie 2023. Fotbalistul s-a operat la începutul lunii noiembrie, iar recuperarea va fi una de durată și ar putea sta departe de gazon cel puțin un an.

Neymar se află în Brazilia, unde participă la multe evenimente, iar jucătorul a uimit cu ultima apariție. Invitat la ziua de naștere a lui Romario, starul lui Al-Hilal a apărut cu multe kilograme în plus, iar fani au reacționat imediat, unii dintre ei ironizându-l pentru felul în care arată.

”Neymar cred că a ajuns la 120 de kilograme” / ”Neymar face antrenamente intense în bucătărie” / Cum te poți îngrășa așa de tare în câteva luni?” / ”Neymar vrea să-l imite pe Ronaldo” / ”La cum arată, își va anunța retragerea în curând”, sunt doar câteva dintre mesajele fanilor.

Neymar está entrenando duro en la cocina. pic.twitter.com/1wnHxLGp4C — Llourinho (@Llourinho) January 28, 2024

Neymar nu va juca la Copa America

Neymar nu poate fi recuperat la timp pentru a juca cu Brazilia la Copa America, care se va juca în luna iunie a acestui an. în SUA. Medicul Braziliei, Rodrigo Lasmar, a dezvăluit la scurt timp după operație că fotbalistul nu are nicio șansă să participe la această competiție:

„Este prea devreme, nu are rost să sărim pașii pe care-i are de făcut ca să se recupereze complet. Neymar va fi pregătit să revină abia la startul viitorului sezon european, care se dă în august 2024”.

De asemenea, a explicat că este foarte riscant ca Neymar să forțeze recuperarea, în condițiile în care s-a mai confruntat de-a lungul carierei și cu alte accidentări foarte grave, acesta fiind la a treia operație.

Salariu faraonic pentru Neymar la Al-Hilal

Transferat de Al-Hilal în vara anului trecut, după ce saudiții au plătit 90 de milioane de euro către PSG, brazilianul a jucat doar cinci meciuri pentru noua echipă, având un gol și trei assist-uri. Brazilianuol are un contract pe doi ani, cu un salariu total de 160 de milioane de euro.

În plus, atacantul este recompensat cu un bonus de 500.000 de euro la fiecare postare în care promovează Arabia Saudită. De asemenea, mai are câteva clauze fabuloase în contract. Neymar are permanent la dispoziție un avion privat, pentru mai multe deplasări pe an și locuiește la Riyadh într-o vilă imensă, cu tot personalul în slujba lui, plătit 100% de club.

Neymar este cel mai scump fotbalist din istoria fotbalului datorită transferului de la Barcelona la PSG, care s-a făcut, în 2017, pentru 222 de milioane de euro