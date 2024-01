„Minunea” subterană: Cascada formată în Peștera Poarta lui Ionele, la Bobotează VIDEO

În Peștera Poarta lui Ionele, din Gârda de Sus, a avut loc un fenomen spectaculos în ziua de Bobotează, surprinzând turiștii prezenți în zonă. O cascadă subterană a luat naștere în interiorul peșterii, ca rezultat al schimbărilor bruște de temperatură înregistrate în perioada respectivă.

În această perioadă, vremea a oscilat între zile de iarnă cu ninsori și lapoviță și zile de primăvară cu soare și ploi. Aceste fluctuații meteorologice au generat formarea unui lac și a unei cascade subterane în Peștera Poarta lui Ionele, oferind o priveliște rară și captivantă pentru cei prezenți.

„În loc de gerul Bobotezei în acest an am avut parte în Țara Moților de zile de iarnă cu ninsori și lapoviță amestecate cu zile de primăvara cu soare și ploi. Datorită acestor fenomene meteorologice în peșteră, a apărut un râu subteran. Acesta intră în peșteră printr-un lac turcoaz, cade într-o frumoasă cascadă subterană apoi iese și se varsă în Valea Ordâncușei care ajunge în Râul Arieșul Mare. Acest fenomen are loc de obicei la începutul primăverii. Sunt ani în care acest fenomen nu apare defel. De asemenea, sunt ani în care apare de mai multe ori. În 2023, cascada a apărut la începutul primăverii și în perioada 1 decembrie. De obicei ține doar câteva zile. O porțiune din scările de acces sunt stropite de apa cascadei, transformând vizitarea peșterii într-o mică aventură subterană. Peștera este mult mai spectaculoasă când apare acest râu subteran și cascada înspumată”, a relatat Adrian Lazea, originar din Arieșeni, conform Bihon.ro.