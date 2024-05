Mihaela Buzărnescu a dezvăluit că a fost depistată pozitiv. Cum a scăpat de pedeapsă: ”Am spus ce am mâncat, unde și cât”

După scandalul de dopaj în care a fost implicată Simona Halep, o altă tenismenă din România s-a confruntat cu această problemă. Mihaela Buzărnescu a ieșit pozitiv la un test doping și a povestit ce s-a întâmplat și cum a scăpat nepedepsită.

Tenismena Mihaela Buzărnescu, fost număr 20 WTA, nu a mai jucat un meci oficial de la începutul lunii august a anului 2022, după accidentarea suferită în timpul meciului împotriva Cristinei Dinu (31 de ani), de la turneul Challenger de la Iași. Aceasta a povestit că a fost testată pozitiv la un test antidoping, dar nu a fost pedepsită.

În anul 2021, în timpul turneului de la Guadalajara, Mexic, unde s-a oprit în optimile de finală, Mihaela Buzărnescu a ieșit pozitiv la un test doping. Totul i s-a tras de la faptul că mâncase carne de pui contaminată și totul a fost anulat.

Fiind după pandemie, noi în perioada acelui turneu nu aveam voie să ieșim din hotel, iar mâncarea era susținută de organizatori, nonstop, mâncam la hotel sau la bază. Am fost testată și, când am plecat la alt turneu, mi-a venit rezultatul. A fost pozitiv. A trebuit să completez mai multe hârtii, în care să spun tot ce am mâncat în fiecare zi, unde, cantitățile pe care mi le aminteam”, a spus Mihaela Buzărnescu la GSP .

Mihaela Buzărnescu a suferit recent o nouă operație la piciorul stâng, iar revenirea sa pe terenul de tenis a fost din nou amânată. Ea nu a mai jucat un meci oficial de 21 de luni, iar în martie anunța că ar vrea să revină pe teren la US Open, al doilea Grand Slam al anului.

În acest sens, sportiva a început antrenamentele și a mărturisit cum s-a simțit după zece lni în care nu s-a pregătit deloc.

”După zece luni și jumătate am pus prima oară mâna pe rachetă și am călcat pe terenul de tenis, să joc, nu să mă uit.

Vezi și: Mihaela Buzărnescu, despre secretul siluetei sale. Cum se menține în formă VIDEO EXCLUSIV

Bineînteles că am jucat foarte light, de la mijlocul terenului și 10% din capacitatea mea, dar o iau pas cu pas, treptat, ușor și sigur cum s-ar zice, ca să pot reveni în competiții 100% fit (se vede că am de lucru și pe partea aceasta) and cured from injuries.

Răbdare și perseverență, pentru că personal nu mi-am dorit ever să-mi iau la revedere de la tenis din cauza unor accidentări, așa că one more time vreau să văd ce și cât pot. Wish me luck people!”, a scris Mihaela Buzărnescu, pe Instagram.