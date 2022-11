Mihaela Buzărnescu, despre secretul siluetei sale. Cum se menține în formă VIDEO EXCLUSIV

Mihaela Buzărnescu a început să joace tenis de la vârsta de 3 ani și jumătate, fiind îndrumată de tatăl ei. Deși sportul a fost un element constant în viața ei, Miki nu a scăpat de corvoada kilogramelor în plus. Când era adolescentă, ea s-a văzut nevoită să intre la dietă. În prezent, intermittent fasting-ul este metoda care o ajută să se mențină în cea mai bună formă. Practic, a devenit un stil de viață.

Mihaela Buzărnescu are o siluetă impecabilă, care se datorează anilor de antrenamente și de meciuri oficiale. “Fac mult sport, pasiunea mea este tenisul, dar sunt și atentă la ceea ce mănânc, pentru că după o vârstă se vede, orice mănânci se depune”, ne-a mărturisit jucătoarea de tenis. Intermittent fasting-ul, celebra metodă prin care slăbesc starurile de la Hollywood, a devenit un stil de viață și pentru multe vedete autohtone care își doresc să slăbească sau să își mențină greutatea constantă.

Mihaela Buzărnescu ne-a mărturisit că și ea a adoptat acest regim și că este mulțumită de efectele lui. “Sunt pe intermittent fasting, dieta aceasta mă ajută destul de mult. Poate să fie un interval diferit de ore și pot să țin 8 cu 16, 6 cu 18, chiar și 12 cu 12 ore țin și mă ajută”, a precizat ea pentru Playtech.ro.

Intermittent fastingul este un regim care poate fi adaptat în funcție de program. Regula este ca minim 12, preferabil 16 ore, să nu se consume decât apă, ceai sau cafea.

“Din cauza stilului de viață, în ultima vreme, oricum e foarte greu să mai iei micul dejun, chiar dacă e foarte important. Am noroc cu smoothie-urile câteodată. Oricum, la concursuri, mănânc un pic mai mult decât în afara competițiilor, ca să am un aport energetic mai mare”, a declarat, pentru Playtech.ro , tenismena.

Dacă în prezent are o siluetă de manechin, Mihaela Buzărnescu recunoaște că nu a fost întotdeauna trasă prin inel. În adolescență, a trecut și ea printr-un episod nu tocmai plăcut, când acul cântarului îi indica o greutatea mai mare și a trebuit să ia rapid măsuri. Practic, atunci a simțit pe propria piele, pentru prima dată, ce înseamnă restricțiile alimentare.

“Când eram mai mică, am avut probleme cu greutatea, eram destul de pufoasă”, ne-a spus jucătoarea de tenis.

Ea ne-a explicat că s-a îngrășat în urma unei intervenții chirurgicale.

“Pe la 16-17 ani am început să țin prima dietă, pentru că m-am operat de polipi când eram mică și în urma ei am avut așa o creștere peste noapte, o explozie în greutate și în pofta de mâncare. Eram pufoasă bine, dar am fost sănătoasă, asta e important”, a declarat, pentru Playtech.ro, Mihaela Buzărnescu.