Mihaela Buzărnescu, prima apariție după 17 luni. Ce s-a întâmplat cu sportiva: ”Acum o să se înțeleagă”

Mihaela Buzărnescu nu a mai jucat tenis de 17 luni, de la începutul lunii august a anului 2022, din cauza unei accidentări. Jucătoarea de tenis a decis să spună public ce s-a întâmplat cu ea în toată această perioadă în care nu a mai fost văzută deloc.

Jucătoarea de tenis, Mihaela Buzărnescu, s-a accidentat la începutul lunii august a anului 2022, în timpul meciului împotriva Cristinei Dinu (30 de ani), de la turneul Challenger de la Iași. De atunci, ea a trăit un coșmar despre care a vorbit într-un scurt filmuleț postat pe social media și a scris și câteva rânduri pentru fanii săi, în care a explicat ce s-a întâmplat în toată această perioadă în care nu a mai fost văzută în public.

Mihaela Buzărnescu a suferit o nouă operație la tendon, la piciorul stâng, și speră să revină în circuitul profesionist. Ea a vorbit despre momentele grele prin care a trecut pentru a se recupera. Jucătoarea de 35 de ani era pe locul 20 WTA în urmă cu cinci ani și jumătate.

A fost dramatic și dureros pentru mine. Am încercat totul ca să mă fac bine și să concurez din nou, aici, în străinătate, dar nu a fost niciodată suficient”, a postat Buzărnescu pe contul de Instagram.

Tenismena a spus că nu știe când poate reveni pe teren, deși a încercat toate metodele pentru a se vindeca. Însă, a afirmat că își dorește să joace din nou. În cariera sa, Mihaela Buzărnescu a câștigat un singur titlu de simplu în carieră, iar locul 20 a fost cea mai bună poziție ocupată în clasamentul WTA, în 2018.

”Chiar și astăzi, după operația mea, nimic nu este garantat, pentru că nimic nu este niciodată garantat, dar acum putem spune că am încercat toate metodele. Ținem degetele încrucișate pentru ca eu să mă vindec și să reîncep să joc în curând.

Citește și: Scenariu uluitor în „cazul Simona Halep”. „Cineva a vrut să-i facă rău”. Cine este jucătoarea de tenis din România care a lansat această teorie șocantă

Tenismena din România a acumulat până în prezent suma de 2.728.834 de dolari din tenis, adică aproximativ 2,5 milioane de euro.

Mihaela Buzărnescu a avut o relație de dragoste cu fotbalistul Marco Dulca, ex-FCSB, însă relația pe care aceasta a numit-o abuzivă, s-a încheiat brusc. La finalul lunii martie 2022, tenismena surprindea cu un mesaj postat pe contul ei de Instagram, în care îi aducea acuzații dure fostului iubit.

”Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental!Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment”, scria Mihaela Buzărnescu.