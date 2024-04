Micul oraș din România care atrage turiști de pe tot globul. Tradiția milenară ce “eliberează suflete”

Într-un colț pitoresc al României, micuțul oraș Comănești, situat în nord-estul țării, adăpostește o tradiție care a traversat mileniile, atrăgând an de an turiști din toate colțurile lumii, inclusiv din țări îndepărtate precum Japonia. Vorbim despre Festivalul Urșilor Dansatori, o manifestare vibrantă de culoare și tradiție care aduce la viață vechi obiceiuri specifice Moldovei. Aici, în ritmuri tribale și înconjurat de ecourile tobelor, oamenii de toate vârstele își îmbracă blănurile de urs și dansează prin străzi, marcând într-un mod unic sfârșitul unui an și promisiunea reînnoirii pe care o aduce următorul.

Acest festival nu este doar un spectacol pentru simțuri, ci o punte între trecut și prezent, un ritual care unește comunitatea și invitații săi din întreaga lume într-o celebrare comună a vieții și a legăturilor noastre cu natura și cu istoria. Prin pașii lor de dans, purtătorii blănurilor de urs nu doar că reînvie o tradiție ancestrală, ci ne amintesc de ciclicitatea vieții și de importanța păstrării și celebrării identității culturale într-o lume în continuă schimbare.

Festivalul urșilor dansatori

Evenimentul, care își începe desfășurarea în zilele premergătoare Crăciunului și culminează la Comănești pe 30 decembrie, transformă străzile orașului într-un spectacol vibrant de sunet și culoare. Participanții, sau „urșii”, adesea își joacă rolul cu o doză de umor, mârâind sau prefăcându-se că atacă spectatorii, aducând bucurie și râsete în inimile celor prezenți, scrie Associated Press, care a făcut un reportaj de la Comănești.

O tradiție transmisă din generație în generație

Blănurile grele, ce pot cântări până la 50 de kilograme, sunt transmise cu grijă de la o generație la alta, păstrând vie memoria strămoșilor și a tradițiilor lor. Grupurile de dansatori, cum ar fi celebra Ceata Urșilor din Sipoteni, organizează evenimente în care participă membri de toate vârstele, unii începând să danseze încă de la vârsta de trei ani.

Semnificația culturală și emoțională

Această tradiție, cred localnicii, are rădăcini ce datează dinainte de creștinism, simbolizând protecția oferită de spiritele animalelor sălbatice. Astăzi, ea continuă să unească comunitatea, oferind locuitorilor și vizitatorilor un sentiment profund de apartenență și legătură cu trecutul.

Membrii cetei împărtășesc adesea că participarea la acest ritual le aduce o doză de adrenalină, îi ajută să se reconecteze cu cei dragi dispăruți și le oferă o eliberare emoțională. Pentru mulți, a dansa în pielea unui urs este o modalitate de a trăi, pentru câteva momente, cu spiritul liber al acestui animal puternic.

O tradiție ce transcende timpul

Într-o eră dominată de tehnologie și globalizare, Festivalul Urșilor din Comănești reprezintă un pod între trecut și prezent, arătând puterea incredibilă a tradițiilor de a uni oameni din diverse colțuri ale lumii. Este o mărturie vie a identității culturale românești și a capacitatea sa de a inspira și a aduce bucurie în inimile tuturor celor care iau parte la această sărbătoare unică.

Pe măsură ce orașul Comănești continuă să atragă vizitatori din întreaga lume, este clar că această tradiție veche de secole nu doar că supraviețuiește, dar înflorește, oferind o fereastră magică spre sufletul României.