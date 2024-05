Microsoft lansează un AI în miniatură, perfect pentru telefoanele mobile. Cum se prezintă

Fiecare companie importantă din industria tehnologică, inclusiv Microsoft, își dorește o felie din tortul inteligenței artificiale în zilele noastre.

Google are Gemini, OpenAI are ChatGPT, iar Samsung are Galaxy AI, dar acestea sunt decât vârful aisbergului.

Planurile Microsoft

Microsoft a fost printre primii pe scena inteligenței artificiale generative, oferind fonduri vitale în eforturile OpenAI, și acum începe să culeagă roadele viziunii sale de viitor.

După lansarea aplicației sale Copilot pentru Android, alimentată de ChatGPT, compania dezvăluie acum un model de inteligență artificială mult mai mic, care ar putea găsi, de asemenea, un loc pe telefoane.

The Verge a scris că Microsoft a lansat primul dintre cele trei modele de inteligență artificială ușoară, Phi-3 Mini. Ultimul model are 3,8 miliarde de parametri și este disponibil în prezent pe platformele Ollama, Hugging Face și Azure.

Compania intenționează să lanseze modele suplimentare în această serie numite Phi-3 Small (7 miliarde de parametri) și Phi-3 Medium (14 miliarde de parametri), cu compromisul că mai mulți parametri înseamnă instrucțiuni mai complexe, în timp ce mai puțini înseamnă o mai bună portabilitate.

În prezent, GPT-4 are peste un trilion de parametri, iar modelul Llama 3 pe scară mică al Meta vine cu 8 miliarde.

Phi-3 Mini, la fel de eficient ca frații mai mari?

Potrivit vicepreședintelui platformei AI Azure a Microsoft, Eric Boyd, Phi-3 Mini este la fel de eficient ca modelele precum GPT-3.5.

Ca model de inteligență artificială compact, ar trebui să fie mai ieftin și ar trebui să ofere performanțe mai bune pe dispozitive precum laptopuri și telefoane.

Pentru a-și îmbunătăți performanța, un LLM (large language model) a creat o carte pentru copii dintr-o listă de 3.000 de cuvinte pentru a-l învăța pe Phi-3, care este deja o versiune îmbunătățită deoarece este mai bun la programare și raționament.

Microsoft nu a comentat subiectul, dar poate că acest lucru ar putea fi ceva care să țină pasul cu modelul Llama 3 8B al Meta, care se apropie de GPT-4 în unele domenii.

Cu cât este mai puternic un model de inteligență artificială, cu atât consumă mai multă putere și energie. Prin urmare, faptul că Phi-3 Mini este mai mic decât competitorii săi este un avantaj, deoarece este capabil să ruleze local pe hardware cu putere redusă, în loc să își externalizeze sarcinile de calcul către centrele de procesare cloud costisitoare.