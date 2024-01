Micro-mașinile adorate de Elvis Presley, de acum 60 de ani, scoase la vânzare pentru o sumă impresionantă

Într-un eveniment care a stârnit interesul colecționarilor și fanilor Elvis Presley deopotrivă, o colecție rară de micro-mașini, adorate odinioară de „Regele Rock and Roll-ului”, a fost scoasă la licitație, atrăgând oferte ce ar putea ajunge la sume astronomice. Aceste vehicule de dimensiuni reduse, ce au cucerit inimile în anii ’50 și ’60 ca alternative economice la mașinile de dimensiuni standard, se pare că nu și-au pierdut deloc farmecul.

La mai bine de jumătate de secol de la apogeul lor, micro-mașinile, unele dintre ele datând de 60 de ani, revin în atenția publicului. Printre acestea se numără și modele care amintesc de celebrele autovehicule din serialele TV, cu o diferență majoră însă în design.

Faima acestor minuscule capodopere a explodat când Elvis Presley a fost surprins la volanul uneia dintre ele, pe o bază militară din Germania. Această imagine a contribuit semnificativ la popularizarea lor, micro-mașinile devenind un simbol al epocii. Cu o lungime de doar 3 metri și unele modele având trei roți, aceste vehicule erau perfecte pentru deplasările în orașele aglomerate, combinând agilitatea cu eficiența consumului de combustibil – un atu major în Marea Britanie postbelică.

Colecția pusă acum în vânzare include șapte astfel de micro-mașini, printre care se remarcă un BMW Isetta 300 din 1960, identic cu modelul condus de Elvis, dar și un Messerschmitt KR200 Kabinenroller din 1963, produs de compania cunoscută pentru avioanele sale de luptă în Al Doilea Război Mondial. Un alt model deosebit este Fuldamobil Series 7 din 1957, primul considerat „Bubble Car”.

Fiecare vehicul din această colecție unică are caracteristici distinctive, oferind o varietate de forme și configurații, de la hatchback-uri și sedanuri, până la modele cu trei roți, fiind diferite astfel de Reliant Robin, cunoscut din serialul „Only Fools and Horses”, care are roata singulară în față.

În ciuda aspectului lor neobișnuit, aceste micro-mașini sunt extrem de valoroase, estimările sugerează că întreaga colecție ar putea fi vândută pentru până la 195,000 de dolari.

Malcolm Barber, consultant pentru casa de licitații Bonham, explică: „Micro-mașinile au apărut ca răspuns la nevoia de vehicule mai accesibile și eficiente din punct de vedere al combustibilului în perioada de austeritate postbelică. Popularitatea lor s-a menținut timp de aproximativ un deceniu, iar faptul că Elvis Presley a fost un fan al acestora cu siguranță nu a dăunat. Odată cu venitul disponibil crescut la sfârșitul anilor ’60 și apariția mașinilor precum Mini Cooper, micro-mașinile și-au pierdut treptat popularitatea. Modelele supraviețuitoare sunt rare astăzi și există o piață de nișă pentru ele.”

Această vânzare reprezintă o oportunitate rară pentru entuziaștii auto și admiratorii lui Elvis Presley de a deține o parte din istoria automobilistică și a culturii pop, relatează The Sun.

Elvis Presley: Pasiunea pentru automobile și generozitatea fără margini

Elvis Presley, supranumit „Regele Rock and Roll-ului”, a lăsat în urmă nu doar o moștenire muzicală de neegalat, ci și o colecție impresionantă de automobile. Dragostea sa pentru vehicule a început în zorii carierei și s-a intensificat odată cu succesul său, permițându-i să își îmbogățească colecția cu modele de la clasice americane până la exotice și micro-mașini inedite ale anilor ’50 și ’60.

În această colecție variată, s-au aflat mașini precum Cadillacul roz, limuzine Lincoln, și, nu în ultimul rând, BMW Isetta 300, un model de micro-mașină cu care Elvis a fost văzut bucurându-se de plimbări. Această diversitate reflectă nu doar gusturile sale variate, ci și o personalitate care a trăit viața la maxim, bucurându-se de fiecare moment.

Generozitatea lui Elvis: Mașini cadou și sprijin constant

Pe lângă pasiunea sa pentru mașini, Elvis a fost cunoscut pentru generozitatea sa excepțională. Pe parcursul vieții sale, Elvis a oferit mașini cadou atât prietenilor cât și necunoscuților, un gest care a subliniat larghețea inimii sale și dorința de a împărtăși succesul său cu ceilalți. Aceste donații nu se limitau doar la cei apropiați lui, demonstrând că generozitatea lui Elvis nu cunoștea granițe.

În orașul său natal, Tupelo, Mississippi, legendele urbane vorbesc despre generozitatea lui Elvis, sugerând că ar fi cumpărat cadouri pentru fiecare locuitor în semn de recunoștință. Chiar dacă detaliile specifice ale acestor cadouri rămân necunoscute, această poveste reflectă spiritul de dăruire care l-a caracterizat pe Elvis.

Generozitatea lui nu s-a oprit aici. Elvis a fost un susținător fervent al numeroaselor cauze și organizații caritabile, donând sume semnificative pentru a ajuta în lupta împotriva sărăciei, sprijinind educația și sănătatea. Aceste acțiuni au lăsat o impresie durabilă asupra comunității și lumii, arătând că, dincolo de imaginea de superstar, se afla un om dedicat să aducă schimbări pozitive în lume.

Elvis Presley rămâne un simbol al umanității și generozității, un exemplu de cum succesul și faima pot fi folosite pentru a aduce bucurie și ajutor celor din jur. Mașinile cadou, donațiile generoase și sprijinul constant pentru cauzele caritabile sunt doar câteva dintre modurile prin care Elvis a încercat să facă lumea un loc mai bun. Moștenirea sa continuă să inspire și astăzi, amintindu-ne că adevărata valoare a succesului se măsoară în bunătatea pe care o răspândim în lume.