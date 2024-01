Mandalorian devine film: Când îl vei putea vedea pe simpaticul Grogu în cinema

Mandalorian (și Grogu) vin în cinematografe, iar regia este semnată de Jon Favreau. Filmul începe producția în acest an, dar nu există detalii despre intrigă.

Mandalorian, în cinema

Este oficial. Mandalorian și micul lui prieten verde vin pe marele ecran. Filmul, intitulat în mod corespunzător The Mandalorian & Grogu, va fi condus de Jon Favreau, care a creat serialul Disney+, conform surselor oficiale.

Fanii au speculat de ce nu a existat un anunț de reînnoire cu privire la un nou sezon din The Mandalorian și acesta ar putea fi motivul. Filmul intră în producție anul acesta, probabil când ar fi fost creat un nou sezon al seriei. Dincolo de Favreau, producătorii îi includ pe Kathleen Kennedy și Dave Filoni. Nu există un rezumat al intrigii, dar Kennedy spune că „noua poveste se potrivește perfect pentru marele ecran”.

Regizorul Jon Favreau nu numai că a creat serialul The Mandalorian, dar a dat startul întregului MCU când a regizat un mic film numit Iron Man. El a condus, de asemenea, Elf, Swingers și remake-uri live-action ale The Lion King și The Jungle Book.

Vezi și: Sezonul trei din „The Mandalorian” întârzie puțin: când se lansează pe Disney+

Disney lucrează

Disney nu a oferit nicio informație cu privire la locul în care va avea loc acest film, dar se presupune că va fi plasat direct după evenimentele din sezonul 3 The Mandalorian și din primul sezon din Ahsoka.

Într-un interval scurt de timp, am trecut de la a ne întreba dacă ar mai exista vreodată un alt film Star Wars, până la apariția, ei bine, a o mulțime de ele.

Există, de asemenea, un film în lucru care cronicizează aventurile ulterioare ale lui Rey, regizat de Sharmeen Obaid-Chinoy, și o producție care explorează originile Jedi și Sith regizat de James Mangold. În ceea ce privește televiziunea, Ahsoka a primit undă verde pentru un al doilea sezon.

Vezi și: Când apare The Mandalorian, sezonul 3: Disney+ a lansat trailerul oficial