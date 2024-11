Light of Motiram: noul joc Tencent care pare o copie evidentă a seriei Horizon

Tencent, prin subsidiara sa Polaris Quest, a dezvăluit detalii despre un nou joc numit Light of Motiram, care a stârnit controverse încă de la primele imagini și trailer. Jocul, un RPG de aventură sci-fi într-un univers post-apocaliptic, aduce aminte izbitor de seria Horizon creată de Guerrilla Games și publicată de Sony. De la estetica vizuală și tematica roboților dinozauri până la stilul artistic și animații, Light of Motiram pare să calce pe urmele lăsate de jocurile Horizon, cum ar fi Horizon Zero Dawn și Horizon Forbidden West.

Similarități izbitoare între Light of Motiram și Horizon

De la primele cadre prezentate în trailer și imagini, asemănările între Light of Motiram și seria Horizon sunt greu de ignorat. Jocul plasează jucătorii într-o lume post-apocaliptică unde oamenii, îmbrăcați în haine ce sugerează un stil primitiv, se luptă cu roboți masivi în formă de dinozauri. Teme precum reconstrucția civilizației și supraviețuirea în fața unor forțe ostile sunt centrale în ambele jocuri.

Un element remarcabil este modul în care Light of Motiram adoptă nu doar tematica generală, ci și detalii vizuale specifice seriei Horizon:

Estetica roboților mecanizați seamănă izbitor cu mașinile din Horizon, cu dinozauri mecanici de dimensiuni mari.

seamănă izbitor cu mașinile din Horizon, cu dinozauri mecanici de dimensiuni mari. Stilul artistic al peisajelor post-apocaliptice, cu abundență de reflexii și lens flares, reflectă aproape identic atmosfera vizuală din Horizon.

al peisajelor post-apocaliptice, cu abundență de reflexii și lens flares, reflectă aproape identic atmosfera vizuală din Horizon. Gameplay-ul prezentat include lupta cu arcuri și sulițe împotriva roboților masivi, similar cu mecanicile de bază ale seriei Guerrilla.

Chiar și fontul și descrierea jocului copiază limbajul utilizat de Guerrilla. Light of Motiram este descris ca fiind despre „încercarea umanității de a reconstrui din zorii unei noi ere primitive,” o temă centrală în universul Horizon.

Ce aduce nou Light of Motiram

Cu toate asemănările, Light of Motiram încearcă să se diferențieze prin câteva funcții unice care nu sunt încă integrate pe deplin în seria Horizon. Jocul introduce elemente noi, precum:

Construcția de adăposturi: Jucătorii pot construi propriile baze, ceea ce adaugă o dimensiune de crafting extins față de Horizon.

Jucătorii pot construi propriile baze, ceea ce adaugă o dimensiune de crafting extins față de Horizon. Co-op cu până la 10 jucători: Jocul permite colaborarea între mai mulți jucători, o funcție care lipsește din titlurile Horizon, cu excepția unor elemente limitate din spinoff-ul Lego Horizon Adventures.

Jocul permite colaborarea între mai mulți jucători, o funcție care lipsește din titlurile Horizon, cu excepția unor elemente limitate din spinoff-ul Lego Horizon Adventures. Mecanisme unice în luptă: În Light of Motiram, jucătorii pot antrena „Mechanimals” – roboți care îi asistă în luptă, oferind o abordare diferită a mecanicii de combat.

Chiar dacă aceste funcții adaugă ceva original, ele nu reușesc să mascheze cât de mult jocul se bazează pe succesul și popularitatea seriei Horizon.

Rămâne de văzut dacă Sony și Guerrilla Games vor lua măsuri legale împotriva Tencent pentru presupusa clonare a jocului. Light of Motiram, care pare să fie free-to-play, va fi disponibil pe Steam și Epic Games Store, fără o dată oficială de lansare anunțată.