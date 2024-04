Lenovo aduce în România noi tablete și echipamente de gaming din seria Legion: Prima tabletă de gaming din lume, Legion Tab

Lenovo lansează, în premieră în România, tableta de gaming Legion Tab și noile generații de echipamente de gaming dinecosistemul Legion, concepute pentru mai multă performanță și experiențe de joc memorabile.

„În 2017, în cadrul IFA, Lenovo a lansat primul laptop Legion. De atunci, am construit pe această bază și an de an am lansat noi laptopuri în gamă, iar în primul trimestru din 2024 am ajuns lider de piață în România în zona de gaming. De-a lungul anilor, am introdus tot mai multe categorii sub brandul Legion. La CES 2018 am lansat primele monitoare Legion, în 2019 am lansat o gamă completă de accesorii Legion, iar după o scurtă pauză ca urmare a pandemiei, am lansat un sub-brand de gaming, Lenovo LOQ. În septembrie, anul trecut, am lansat la IFA consola Legion GO, iar luna aceasta lansăm prima tabletă de gaming din lume, Legion Tab Y700. Avem acum un ecosistem complet, cred că suntem singurul producător care poate spune că acoperă toate categoriile de produse și toate segmentele de clienți. Avem laptopuri de gaming, desktop-uri de gaming, monitoare de gaming, accesorii, console și acum, mai nou, tablete de gaming. România a fost prima țară din Europa care a avut acces la tableta Legion Tab, aflată la a doua generație, prima fiind lansată exclusiv în China. Tableta împrumută elemente de design din zona de PC-uri, având finisaje elegante, sobre, care nu lasă impresia unui dispozitiv de gaming, dar care explică motto-ul Legion «Stylish on the outside. Savage on the inside»”, a declarat Lucian Condruz, Consumer Sales Leader Lenovo România.