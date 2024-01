La 17 ani era lovit în coaste de Hazard. Acum e milionar, iar belgianul îi promovează afacerea

Eden Hazard (33 de ani) s-a retras din fotbal după ce în ultimii ani mai mult a lipsit decât a jucat, dar chiar și așa are o avere estimată la peste 100 de milioane de euro.

Eden Hazard l-a lovit în coaste pe Charile Morgan

Hazard a ajuns să fie un fotbalist curtat de marile cluburi ale Europei și mai apoi a ajuns să fie transferat la Real Madrid datorită formei sale excelente pe care a avut-o la Chelsea. A renunțat la sportul-rege pe când avea 32 de ani.

În 2013, belgianul era ”vioara întâi” la gruparea londoneză, dar atunci a fost și protagonistul unui scandal devenit notoriu. În timpul partidei Swansea – Chelsea, scor 0-0, Hazard l-a lovit în coaste pe Charlie Morgan, unul dintre copiii de mingi, care a încercat repunerea mingii în teren. Hazard l-a bruscat și în acel clinci l-a lovit și pe tânăr.

După meci s-a aflat că Morgan nu avea de fapt dreptul de a sta acolo, pentru că nu mai corespundea cu vârsta, avea 17 ani, iar copiii de mingi trebuie să aibă maximum 14 ani pentru a sta pe margine. În plus, Charile Morgan este fiul unuia dintre directorii de la Swansea.

La 11 ani distanță de la acel incident, s-a aflat că Hazard a păstrat legătura cu Morgan. Ultimul a devenit un prosper om de afaceri, iar fostul fotbalist îi promovează afacerea.

Afacerea lui Morgan, promovată de Hazard

Morgan are o avere estimată la circa 60 de milioane de euro din comercializarea Au Vodka, iar Hazard îl ajută cu tot ce poate.

”Lucrul bun despre retragere este să te întâlnești cu vechii prieteni. Ai parcurs un drum lung, prietene”, a scris acum Hazard, la atâția ani distanță de momentul în care el și Charlie erau eliminați de pe teren.

Ronaldinho, Lineker și Mayweather, de exemplu, sunt câțiva dintre clienții acestei afaceri de băuturi care produce 35.000 de sticle pe zi.

Eden Hazard s-a retras la 32 de ani, mesajul jucătorului belgian

Eden Hazard a decis să se retragă la doar 32 ani. Vestea a fost anunțată chiar de internaționalul belgian, cu un mesaj pe Instagram. Jucătorul era liber de contract din vară, după ce s-a despărțit de Real Madrid, și a fost foarte dezamăgit că nu a primit nicio ofertă pe măsură numelui și a pretențiilor. În ultimul campionat a jucat doar în șase partide, din cauza accidentărilor, dar și pentru că antrenorul Carlo Ancelotti a fost convins că fotbalistul nu are o atitudine profesionistă.

„Trebuie să te asculți și să te oprești la momentul potrivit. După 16 ani și mai mult de 700 de meciuri jucate, am decis să-mi închei cariera de fotbalist profesionist. Am reușit să-mi îndeplinesc obiectivele, am jucat și m-am simțit bine pe stadioane din toată lumea. Pe durata carierei mele, am avut norocul să întâlnesc antrenori și colegi extraordinari. Le mulțumesc tuturor și îmi e dor de ei.

Vreau să le mulțumesc și tuturor cluburilor la care am jucat. Lille, Chelsea și Real Madrid și îi mulțumesc Federaței pentru momentele de la echipa națională. Mulțumiri speciale familiei mele, prietenilor, sfătuitorilor și oamenilor care mi-au fost alături.

În final, mii de mulțumiri vouă, fanilor mei, care m-au urmărit și m-au încurajat în toți acești ani. Acum este momentul să mă bucur de timpul petrecut alături de cei dragi și să trăiesc noi experiențe. Ne revedem pe teren curând, prieteni”, a scris Eden Hazard, pe Instagram.

Eden Hazard, cel mai scump transfer din istoria lui Real Madrid

Eden Hazard a jucat 749 de meciuri la nivel profesionist și a reușit să marcheze 200 de goluri și să ofere 193 de pase decisive. El a cucerit 15 trofee, dintre care un Champions League, o Supercupă a Europei, de două ori La Liga, o Europa League, un Premier League și un Ligue 1. Lille, Chelsea și Real Madrid sunt cele trei cluburi la care a jucat la nivel profesionist.

În anul 2019 a fost transferat de Real Madrid cu 115 milioane de euro, de la Chelsea, dar evoluțiile lui la gruparea spaniolă au fost departe de așteptările fanilor și specialiștilor, aparițiile lui în prima echipă fiind destul de rare, în condițiile în care a avut multe probleme medicale. În echipa națională a Belgiei a jucat de 117 ori.