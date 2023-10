Cel mai scump jucător din istoria lui Real Madrid și-a anunțat retragerea la doar 32 de ani. „Trebuie să te asculți și să te oprești”

Fotbalul mondial a primit o veste șoc, Eden Hazard a decis să se retragă deși are doar 32 de ani. Internaționalul belgian a jucat 749 de meciuri la nivel profesionist și este cel mai scump transfer din istoria lui Real Madrid, după ce a fost cumpărat de la Chelsea cu 115 milioane de euro. După ce a plecat de la gruparea spaniolă nu și-a mai găsit niciun contract.

Eden Hazard a decis să se retragă la doar 32 ani. Vestea a fost anunțată chiar de internaționalul belgian, cu un mesaj pe Instagram. Jucătorul era liber de contract din vară, după ce s-a despărțit de Real Madrid, și a fost foarte dezamăgit că nu a primit nicio ofertă pe măsură numelui și a pretențiilor. În ultimul campionat a jucat doar în șase partide, din cauza accidentărilor, dar și pentru că antrenorul Carlo Ancelotti a fost convins că fotbalistul nu are o atitudine profesionistă.

„Trebuie să te asculți și să te oprești la momentul potrivit. După 16 ani și mai mult de 700 de meciuri jucate, am decis să-mi închei cariera de fotbalist profesionist. Am reușit să-mi îndeplinesc obiectivele, am jucat și m-am simțit bine pe stadioane din toată lumea. Pe durata carierei mele, am avut norocul să întâlnesc antrenori și colegi extraordinari. Le mulțumesc tuturor și îmi e dor de ei.

Vreau să le mulțumesc și tuturor cluburilor la care am jucat. Lille, Chelsea și Real Madrid și îi mulțumesc Federaței pentru momentele de la echipa națională. Mulțumiri speciale familiei mele, prietenilor, sfătuitorilor și oamenilor care mi-au fost alături.

În final, mii de mulțumiri vouă, fanilor mei, care m-au urmărit și m-au încurajat în toți acești ani. Acum este momentul să mă bucur de timpul petrecut alături de cei dragi și să trăiesc noi experiențe. Ne revedem pe teren curând, prieteni”, a scris Eden Hazard, pe Instagram.