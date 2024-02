De câte ori „s-a retras” Gigi Becali din fotbal. Patronul FCSB a anunțat aproape în fiecare an că este gata să vândă clubul

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, după meciul Rapid – FCSB 1-0. Nu este prima oară când transmite un astfel de mesaj „ferm”. Aproape în fiecare an a făcut la fel, doar că motivele au fost diferite. Prima tentativă a avut în anul 2007, când se plângea că patronul Rapidului, George Copos, are parte de susținere politică.

Gigi Becali, „campiontul retragerilor” din fotbal

Gigi Becali este furios! FCSB a fost învinsă de Rapid și se află la cinci puncte de liderul campionatului. Roș-albaștrii nu au mai câștigat titlul din anul 2015, iar trofeul pare tot mai departe și în acest an, după înfrângerea „cu cântec” de duminică seară. Omul de afaceri s-a plâns că brigada de arbitri a închis ochii în momentele în care doi jucători ai echipei gazdă ar fi trebuit să primească direct cartonașul roșu. Și se pare că au tras „oblonul” și peste camerele care au filmat meciul pentru că nu a intervenit nimeni nici din camera VAR. Reluările au arătat clar că Onea și Dragoș Grigore ar fi trebuit eliminați în prima repriză.

Gigi Becali este convins că FCSB este victima unui complot și a transmis că se retrage din fotbal. A dezvăluit că a avut tensiune foarte mare și a spus că nu vrea să ajungă la spital din cauza emoțiilor și supărărilor.

Nu este prima oară când Gigi Becali anunță că nu vrea să mai investească în fotbal. Aproape în fiecare an a declarat că se retrage, din fotbal și din viața publică. Becali a apărut în acest fenomen în anul 2000, iar trei ani mai târziu a devenit „investitor” cu acte în regulă.

De câte ori „s-a retras” Gigi Becali din fotbal

Anul 2007 – George Copos ajunge vicepremier în guvernul Tăriceanu și Gigi Becali se teme de influențe politice. „Am mulți dușmani. Sunt vânat. Vor încerca să-mi găsească nod în papură. Acum, au apărut noi legi, nu sunt contabil și pot să semnez ceva și contabilul să greșească, iar atunci trebuie să răspund, ca președinte al Consiliului de Administrație. Eu mă dau la o parte”.

Anul 2008 – Gigi Becali se retrage din viața publică, dar vrea să fie bancher, patron de presă și oier. „Vă anunț că mă retrag din viața publică. Probabil voi mai ieși o dată la 3-4 luni, la o emisiune televizată. Mă retrag din viața publică. Voi face o bancă, voi face o televiziune, mă voi ocupa în continuare de Steaua sau poate mă retrag și de aici. Poate voi fi patron de fotbal, voi fi bancher, patron de presă și oier”.

Anul 2009 – Gigi Becali nu vrea să se retragă din fotbal, dar are în plan să mute echipa în Italia, după ce ANAF a transmis că vrea TVA pentru transferurile de jucători. „O să plec în Italia. Eu sunt ținta principală. Poate mă retrag, să vedem cine mai bagă bani în fotbal… E o tâmpenie că plătim TVA când vindem un jucător în străinătate. Nu mai putem, e o chestiune de bun simț. Cei de la ANAF nu cunosc legea, dar o să le-o explic eu”.

Anul 2010 – Gigi Becali s-a enervat când a auzit că are de plătit la ANAF taxe și impozite de 3,3 milioane de euro, în urma unor tranzacții imobiliare. Atunci s-a gândit din nou la retragere. „Încearcă să mă prindă cu nu știu ce datorii, din 2005, 2006, dar eu sunt în regulă” spunea acesta.

Anul 2011 – Gigi Becali este în conflict cu MApN și CSA Steaua. „Steaua fără Becali n-are farmec. Poate mă retrag din fotbal. Dacă eu mă retrag din fotbal, imediat a doua zi se retrage și finul Borcea, se retrage și Porumboiu. Veniți cu macaraua și luați Steaua! Poftim, luați numele de Steaua, dar numai cu macaraua”.

Anul 2012– Cristi Borcea anunță că vrea să se retragă din fotbal, Gigi Becali vrea să-și urmeze finul. „Dacă Borcea și Turcu pleacă, plec și eu”.

Anul 2013 – Gigi Becali vrea să plece din țară, dar a fost oprit la vamă. Dacă ar fi ajuns în străinătate probabil că ar fi fost nevoit să se retragă.

Anul 2015 – A fost eliberat din închisoare și a anunțat: „Nu mă mai interesează viața publică. Ce câștig dacă stau în viața publică? O să cumpăr o tipografie și o să scot cărți religioase, vreau să fac o emisiune ortodoxă. Toată averea mea o voi folosi pentru mântuirea neamului”.

Anul 2016 – Gigi Becali s-a enervat că echipa lui a pierdut titlul. „Nu mă mai interesează fotbalul. O să ies definitiv. Ce dacă mi-a adus bucurii fotbalul? Am câștigat ani de viață? Nu. Nu avem valoare. Iau în calcul retragerea mea din fotbal”.

Anul 2017 – Gigi Becali este „sleit” de puteri din cauza conflictului cu MApN și este supărat că echipa nu are rezultate. „Nici la fotbal nu mai am tragere de inimă, doar de politică nu mă las! Dacă voi putea să câștig puterea, am să o fac”.

Anul 2018 – Gigi Becali s-a panicat după ce Răzvan Burleanu a câștigat scaunul de președinte al Federației Române de Fotbal. „Eu m-am retras! Nu pot să fiu la mâna comisiilor lui Burleanu. Așa era și pe vremea lui Mircea Sandu, comisiile acționau la comandă. Eu nu mai sunt acționar, i-am depus mandatul lui Vasile Geambazi. El va prelua activitatea clubului, are mai mulți bani ca mine”.

Anul 2019 – Gigi Becali îl prezintă pe antrenorul Bogdan Argeș Vintilă. „Vă anunţ că eu am terminat-o cu viaţa publică. Nu mă mai interesează nimic. La revedere cu Becali după meciuri. Am aici antrenor, care este Bogdan Vintilă Argeş. L-am rugat din inimă un lucru. Dacă este întrebat cine face echipa sau cine face schimbările, să răspundă că antrenorul face echipa. Vintilă va face echipa, Vintilă va face schimbările, el face tot!”.

Anul 2021– Gigi Becali promite că se retrage dacă FCSB nu câștigă titlul. „Dacă nu iau campionatul, o termin cu fotbalul! Nu mai e pasiune. A fost. Acum nu mai e. E o afacere pe care nu vreau s-o mai țin dacă nu e afacere. Dacă nu iau campionatul, la revedere. Ce mare lucru?”.

Anul 2022 – FCSB pierde primul meci cu Saburtalo și patronul anunță: Eu am luat hotărârea să ies din fotbal. Bine, mai durează doi-trei ani până lichidez. Ies, gata! N-am cum. N-am de unde să mai scot bani. Niciodată averea mea n-o comandă cineva. Dacă o comandă cineva, ajungem la faliment. Pot să-mi scot banii și la revedere”.

Gigi Becali a dezvăluit anul acesta, într-un interviu, că suma totală pe care a investit-o la FCSB este de 205 milioane de euro și susține că mai are de recuperat cinci sau șase milioane de euro.