Care sunt cele mai căutate tricouri din lume. Ce echipă se află pe primul loc în top

Fotbalul din ziua de azi nu mai este un simplu joc, cu un mare business, iar cluburile nu se mai axează doar pe vânzarea biletelor, abonamentelor sau a jucătorilor, ci și pe comercializarea tricourilor. Un studiu a arătat care sunt cele mai căutate tricouri din lume în ultimul an.

Echipele de renume, cu o istorie îndelungată, au fani pe întreg mapamondul. Într-o societate în care estetica și vizualul au ieșit în prim-plan, tricourile jucătorilor de fotbal au devenit un element central care unește echipa cu suporterii.

În funcție de design, de renumele clubului și de numărul fanilor, tricourile sunt mai mult sau mai puțin solicitate. Pentru a afla acest lucru, compania Boohooman a realizat un studiu pentru a vedea ce echipă de fotbal are cel mai căutat tricou din lume, cu ajutorul instrumentului Google Keywords Planner, preluat de cotidianul Marca.

În ciuda plecării multora dintre vedetele sale, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos sau Benzema, tricoul lui Real Madrid a fost cel mai căutat de pe întreaga planetă în ultimele 12 luni, cu 416.000 de căutări . Astfel, tricoul alb continuă să plaseze Madridul pe primul loc la nivel mondial la acest capitol.

Podiumul este completat de o echipă uriașă din fotbal englez, Manchester United, câștigătoare de Liga Campionilor, cu 390.000 de căutări, și de rivala „Diavolilor”, Liverpool, cu 365.000 de căutari.

