Sony crește prețurile la planurile anuale PlayStation Plus: cât trebuie să plătești în plus

Sony crește prețurile la planurile anuale PlayStation Plus cu până la 40 de dolari. Acum ar putea fi momentul să adaugi un an sau doi în plus la abonamentul tău actual.

La câteva luni după ce Microsoft a dezvăluit planurile de a crește prețurile abonamentului Game Pass, Sony se angajează în aceeași strategie. Compania crește prețurile anuale pentru toate cele trei planuri PlayStation Plus pe 6 septembrie.

Sony mărește prețurile pentru PlayStation Plus

Un abonament anual Essential va costa în curând 80 USD pe an, în creștere de la 60 USD. Planul Extra crește cu 35 USD la 135 USD pe an, în timp ce un plan anual Premium va costa în curând cu 40 USD mai mult, ajungând la 160 USD. Modificările de preț nu vor intra în vigoare pentru utilizatorii actuali PS Plus cu un plan anual până la următoarea lor dată de reînnoire, care este pe sau după 6 noiembrie. Dacă faceți modificări în plan între 6 septembrie și apoi (cum ar fi schimbarea nivelurilor), se va aplica noul preț.

Sony nu a anunțat modificări lunare (10 USD pentru Essential, 15 USD pentru Extra și 18 USD pentru Premium) sau trimestriale (25 USD pentru Essential, 40 USD pentru Extra și 50 USD pentru Premium) pentru moment. Acesta observă că planul anual este încă mai puțin costisitor decât un abonament lunar sau trimestrial pe termen lung.

Mai aveți câteva zile pentru a stoca un an în plus (sau doi sau trei) în planul PS Plus existent la prețurile actuale. Este prea devreme pentru a spune dacă va merita să așteptați până la Black Friday în cazul în care există oferte mai bune, așa că, dacă aveți bani de rezervă, acum ar putea fi momentul să adăugați timp suplimentar la abonament.

Sony spune că va crește aceste prețuri la PS Plus la nivel global pentru a „ne permite să continuăm să aducem jocuri de înaltă calitate și beneficii cu valoare adăugată serviciului de abonament PlayStation Plus”.

Deși sunt oferte oarecum diferite, merită remarcat faptul că PS Plus este în general mai puțin costisitor decât nivelurile echivalente Game Pass. Un plan anual PS Plus Essential costă cu 52 USD mai puțin decât un an de Xbox Game Pass, în timp ce un abonament PS Plus Premium de 12 luni este cu 44 USD mai puțin costisitor decât Game Pass Ultimate în același interval de timp.