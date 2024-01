INTERVIU Kelsey Grammer în noul Frasier. De la cel mai premiat serial de comedie la un leac miraculos pentru melancolici EXCLUSIV

Într-o eră în care reboot-urile domină industria divertismentului, dar nu toate sunt făcute cu bun gust, unul dintre cele mai iubite seriale din anii ’90 revine în prim-plan cu un nou început.

„Frasier”, sitcomul care a captivat publicul cu umorul său sofisticat și personajele memorabile, primește o nouă interpretare, după 20 de ani. Fanii devotați ai lui Dr. Frasier Crane și ai familiei sale excentrice au avut parte de o surpriză, odată cu revenirea personajelor lor preferate pe micile ecrane. Astfel, redacția Playtech a discutat cu celebrul actor Kelsey Grammer despre noua serie care cu siguranță va avea succes la public.

Original difuzat între 1993 și 2004, „Frasier” a avut un impact semnificativ asupra televiziunii, câștigând numeroase premii Emmy și Globuri de Aur pentru interpretările excepționale și scenariile ingenioase. Noul reboot își propune să continue tradiția de calitate și să aducă un mix proaspăt de umor și înțelepciune în casele telespectatorilor. Astfel, Frasier este disponibil pentru vizionare exclusiv pe SkyShowtime, cu noi episoade lansate săptămânal, în fiecare vineri.

Playtech: Ce te-a motivat să revii în rolul lui Frasier Crane, după toți acești ani, și cum a evoluat povestea?

Kelsey Grammer: Am început să ne gândim să facem un alt serial în urmă cu aproximativ șase ani, când Roseanne a avut un reboot și ne-am gândit că Frasier poate fi încă relevant. Și așa am început să ne gândim ce ar fi făcut Frasier acum. Nu am vrut niciodată să ne întoarcem în serial ca și cum nu s-ar fi schimbat nimic. Deci, a trebuit să fie următoarea fază din viața lui, iar acest lucru a făcut să fie atrăgător să îl interpretez din nou.

Este, de fapt, o viață nouă. Este un Frasier nou, dar cu unele dintre aceleași provocări pe care le-a avut mereu. Întotdeauna caută dragoste, vrea să fie util, vrea să fie dorit. Astea sunt lucrurile care îl țin “în viață” și amuzant.

Playtech: Ai spus despre cât de amuzant e Frasier. Personajul a fost îndrăgit pentru inteligența și umorul său. Cum crezi că a rezonat publicul de-a lungul anilor cu acest serial și ce îl face cu adevărat atemporal?

Kelsey Grammer: Cred că oamenii empatizează și rezonează cu personajul Frasier, pentru că mulți dintre noi suntem asemănători cu el. Oamenii rezonează cu faptul că lucrurile nu prea merg așa cum plănuiesc ei sau că uneori lucrurile merg prost. Serialul a avut succes la public pentru că este o satiră inteligentă și pentru că este realistic.

Acesta este un anumit stil de comedie care funcționează bine cu serialul nostru și probabil mai bine decât majoritatea celorlalte serii de la televizor. Cred că oamenilor le place personajul, pentru că are o poveste foarte reală. El e un tip care iubește din toată inima și este întotdeauna dezamăgit, dar se ridică mereu să încerce din nou.

Kelsey Grammer: „Mi-am cam”băgat nasul” și în producție”

Playtech: Ei bine, industria divertismentului a evoluat. Ce impact crezi că au platformele de streaming și cum schimbă obiceiurile spectatorilor?

Kelsey Grammer: Da, interesantă întrebare! Ei bine, cel mai important lucru, cred, este că totul s-a schimbat. Și ceea ce îmi place este felul în care am combinat trecutul cu prezentul.

E interesant acum că oamenii pot face binge watching (n.r. binge watching se referă la obiceiul de a urmări în mod consecutiv mai multe episoade sau sezoane ale unui serial, într-o perioadă scurtă de timp). Acest fenomen de a petrece ore în șir vizionând episoade întregi, fără a face pauze lungi între episoade, este diferit față de trecut, când te uitai la un episod pe săptămână. Este o practică întâlnită în era digitală, unde accesul la întregi serii este disponibil la cerere.

Îmi plac, personal, ambele variante. Și cea în care suspansul este mai mare, pentru că trebuie să aștepți o săptămână ca să vezi ce s-a întâmplat, dar și cea în care termini un serial, să zicem, în două săptămâni, apoi poți să-l revezi peste câteva luni, un an.

Playtech: Ca actor și producător, cât de implicat ai fost în deciziile creative pentru reluarea Frasier?

Kelsey Grammer: Ei bine, am fost destul de implicat. Mă simt confortabil să știu că fiecare are un rol specific de jucat și că scriitorii au meseria lor, iar eu am treaba mea. Dar normal că-mi mai “bag nasul” și în deciziile producătorilor și scriitorilor.

Evident, mă asigur că fiecare are propriul post și fiecare are propria contribuție, deoarece este foarte important ca oamenii să se simtă conectați la proces.

„Girlfriends” și „Medium” s-ar putea întoarce

Playtech: Ai în plan alte reboot-uri în viitor, cum ar fi Boss sau ceva de genul?

Kelsey Grammer: Oh, mi-ar plăcea să fac Boss! Am avut câteva tentative. Boss a fost într-un fel înaintea timpului său și acum o mulțime de producții au făcut lucruri foarte asemănătoare.

Cu Boss aveam niște episoade grozave planificate. Însă decizia de a încheia serialul a devenit una personală pe mai multe planuri, nu a mea, ci a altcuiva. Așa se întâmplă uneori, din păcate. A fost doar o greșeală de comunicare care a făcut imposibil să mai filmăm un reboot Boss.

Îmi place serialul acela, este rolul meu preferat, serialul meu preferat! Dar, din păcate, Boss nu se întoarce. Cu toate astea, s-ar putea să existe un film cu el. Rămâne de văzut, nu-ți spun acum chiar tot! (n.r. râde)

O surpriză va fi serialul Girlfriends, pe care l-am produs cu ani în urmă. S-ar putea să-l reînnoim! Dar și Medium, care cred că va avea succes.

Playtech: Frasier a atins subiecte complexe, inclusiv de familie, dinamică și relații. Cum continuă să exploreze aceste lucruri? Și crezi că au o altă relevanță astăzi?

Kelsey Grammer: Da, cred că sunt la fel de importante. Serialele de divertisment din ziua de azi nu prea au tendința de a contura poveștile bazate pe astfel de teme importante. Mă refer, de exemplu, la televiziunea reality, unde se explorează relațiile de familie într-un mod complet diferit.

Majoritatea familiilor se comportă foarte rău. Serialul nostru explorează familia care încearcă să facă tot posibilul pentru a fi buni unul cu celălalt. Și asta este foarte important pentru mine și cred că și publicul va aprecia.

Știi, facem greșeli, strigăm unul la altul, dar, în cele din urmă, ajungem în siguranță acasă, într-un loc în care ne pasă unul de celălalt. Și cred că asta este important la seria noastră.

Playtech: Privind înapoi la cariera ta vastă, ce aspecte ale personajului Frasier au avut cel mai mare impact asupra ta?

Kelsey Grammer: Ei bine, rolul pe care l-am interpretat în Frasier a avut un impact mare asupra mea, de-a lungul vieții. Acesta este, poate, motivul pentru care pare mi s-a părut atât de atractiv să-l joc din nou. Este foarte actual, este mereu contemporan.

Frasier este oglinda societății în care a trăit și trăiește și acum. Este important pentru noi să fim relevanți în epoca în care existăm. De aceea, Frasier a fost un serial de un mare succes, iar reboot-ul va fi apreciat la fel de mult de public: pentru că dacă faci un serial cu o poveste care nu moare niciodată, întotdeauna poți s-o readuci în fața publicului, evident, adaptându-te la prezent.

Frasier m-a ajutat și în viața personală. Am o carieră în spate, am copii magnifici, mi-am dorit întotdeauna să fiu responsabil cu copiii mei și să-i aduc într-o lume în care să pot avea grijă de ei. Și am reușit să fac asta.

Așadar, reboot-ul Frasier păstrează esența originalului, dar aduce și noi personaje și povești pentru a atrage atât fanii vechi, cât și generațiile mai tinere de telespectatori. Cu o distribuție talentată și un scenariu bine pus la punct, „Frasier” continuă să exploreze teme precum relațiile interpersonale, cariera și schimbările în viață, într-un mod care să răspundă atât noilor tendințe, cât și nostalgiei fanilor.