Noutăți de la SkyShowtime în septembrie: ce filme și seriale poți vedea pe cea mai nouă rețea de streaming, la început de toamnă

SkyShowtime, serviciul de streaming care reunește cel mai bun divertisment, de la cele mai mari studiouri și cei mai buni creatori de povești

din lume, anunță principalele titluri ale lunii septembrie.

SkyShowtime oferă mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, serviciul găzduind o selecție vastă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Așa că sigur vei găsi o producție potrivită și pentru tine, din lista de mai jos.

Ce filme și seriale poți să vezi de luna viitoare pe SkyShowtime

Poate cea mai așteptată producție de pe SkyShowtime în septembrie este Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves. Un hoț plin de farmec și o bandă de aventurieri surprinzători pun la cale un furt epic pentru a recupera o relicvă pierdută, dar lucrurile merg din rău în mai rău, atunci când se confruntă cu persoanele nepotrivite. Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves aduce laolaltă, pe marele ecran, universul complex și spiritul ludic al legendarului joc, într-o aventură hilară și plină de acțiune. Va fi disponibil în exclusivitate pe SkyShowtime, din 29 septembrie.

Un alt film disponibil pe rețeaua de streaming începând cu 24 septembrie, este comedia-horror Cocaine Bear. Regizoarea Elisabeth Banks face echipă cu câștigătorii premiilor Oscar, Phil Lord și Chris Miller (Spider-Man: Into The Spider-Verse), într-o poveste palpitantă, inspirată de evenimentele reale ale prăbușirii avionului unui traficant de droguri în 1985, ale cocainei dispărute și ale ursului negru care a consumat-o. În pădurile din Georgia, un prădător de 500 de kilograme a ingerat o cantitate uluitoare de cocaină și a plecat furios, stimulat de droguri, în căutare de mai multă acțiune… și sânge.

În ceea ce privește serialele, primul sezon din Codename: Annika, un serial polițist finlandezo-suedez, va fi disponibil din septembrie. Povestea se concentrează pe Emma, anchetatoare finlandeză de fraude în artă, care acționează sub acoperire pentru a se infiltra într-o casă de licitații din Stockholm și a investiga legătura dintre companie și Blanko, un renumit infractor care spală bani. Pentru a nu fi depistată, Emma pretinde că este Annika, o mondenă impulsivă care trăiește pentru petreceri sălbatice, droguri și alcool, total opusă Emmei, relaxată, calmă și liniștită. Adoptând această personalitate neobișnuită, ușile încep să i se deschidă către lumea ascunsă a fraudei artistice de înaltă clasă. Însă devenind Annika, Emma trebuie să se confrunte cu amintiri dintr-un trecut pe care încearcă să-l uite.

Alte producții care vor rula pe SkyShowtime de luna viitoare sunt: filmul The Winner, filmul Knock at the Cabin și serialul Poker Face.