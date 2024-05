Influencerii români se confruntă cu dileme fiscale pe TikTok: Cine-i ajută să respecte legea?

Influencerii români care activează pe platforma TikTok se confruntă cu dileme legate de impozitarea veniturilor obținute din donații.

Printre aceștia se numără și Lucian Elgi, cunoscut ca „Regele TikTok-ului”, care a subliniat dificultățile întâmpinate în ceea ce privește respectarea legislației fiscale.

Lucian Elgi a făcut referire la o sumă semnificativă de 60.000 de euro primită ca donație în urma unui live pe TikTok, în care a apărut și artistul Nicolae Guță. Cu toate acestea, influencerii se confruntă cu lipsa unui cadru legal clar care să reglementeze impozitarea acestor venituri.

„Este un spectacol online, gratuit. Atenție, gratuit, fără să cerem absolut nimic în schimb. Așa s-a întâmplat și cu Nicolae Guță. Noi nu aveam de unde să știm că va fi vorba despre 2, 4 milioane de oameni care au urmărit live-ul pe întreaga sa durată. Cadrul legal este problema. Unde mă încadrez eu cu acești bani? Este o problemă aici, pentru că banii vin sub formă de donație. Eu nu le cer oamenilor, ei îmi dau. Unde mă încadrez cu acești bani? Care este cadrul legal? Ajutați-mă să fiu un om cinstit. Găsiți o soluție pentru ca oamenii să înțeleagă. Eu am sunat la ANAF și am spus că vreau să scot această sumă de bani. Nu există o soluție. Mi-aș dori să mă contacteze cineva de la ANAF, să învăț și eu și să ajut, la rândul meu, alți influenceri despre calea legală de a scoate acești bani”, a spus el la Antena 3.