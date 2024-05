Ilie Năstase dă lovitura la 77 de ani! Câți bani va încasa de pe urma documentarului ”Nasty”

Ilie Năstase (77 de ani) a revenit de curând în prim plan datorită filmului documentar legat de viața sa.

Documentarul ”Nasty”, în cinematografele din România, cu casa închisă

Fostul mare jucător de tenis, care a fost primul număr 1 mondial din istoria ATP și primul jucător care a câștigat un milion de dolari, exclusiv din sportul alb, este una dintre figurile marcante ale sportului mondial și în prezent.

Spre deosebire de Ion Țiriac (84 de ani), care după ce a renunțat la tenis s-a dedicat afacerilor și a devenit unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei, iar acum este al doilea cel mai bogat român, cu o avere estimată la două miliarde de euro, Năstase a fost o fire boemă, care de multe ori a ținut prima pagină a ziarelor de scandal.

Viața lui Ilie Năstase a fost însă una de film, spre deosebire de cea a lui Țiriac, mult mai sobră și mai neinteresantă pentru mass-media.

Nu de pomană, în acest an, 2024, a fost lansat pe piața din România, pentru prima dată, documentarul dedicat vieții lui Ilie Năstase. Filmul, care a avut anavpremiera pe data de 16 aprilie în conematografele din România, s-a bucurat de un succes.

Citește și: Ilie Năstase și Ion Țiriac, de nerecunoscut în tinerețe. Imagini nemaivăzute, detaliul care a atras atenția

Ilie Năstase va încasa cel puțin un sfert de milion de euro

”Nasty” este un film documentar despre viața și activitatea lui Ilie Năstase, care a fost regizat de celebrul Tudor Giurgiu. Producția, care în România rulează în cinematografe cu casa închisă, va participa și la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes.

O astfel de producție, care se dovedește un real succes, va reprezenta și o lovitură financiară pentru Năstase. Un sfert de milion de euro va intra în contul lui Năstase, bani la care se vor adăuga și cei din drepturile de autor, susține orangesport.ro.

Citește și: Confesiunile aparte ale lui Ilie Năstase: „Nu am fost nicăieri mai tare înjurat pe planeta asta decât la mine acasă!” EXCLUSIV

Ilie Năstase, dezvăluiri fabuloase în ”Nasty”. Cum a ajuns să fie primul client Nike

Documentarul prezintă și multe povești care nu erau cunoscute, una dintre acestea fiind legată de modul în care Ilie Năstase a ajuns primul client Nike din lume, într-o perioadă în care producătorul american era un nimeni pe plan mondial.

”El (n.r. – Phil Knight, fondatorul Nike) venea la turneele mai mici, nu-l lăsa să intre la Wimbledon, nu avea voie. Eram la turnee… la Salisbury (Meryland) și la Washington DC… atunci l-am cunoscut.

El venea cu o geantă și întreba fiecare jucător dacă vrea să joace cu tenișii lui, care nu erau cunoscuți. Unii deja aveau contracte cu alte firme, iar eu am fost singurul care a acceptat să joace cu tenișii lui”, a spus Năstase.

Năstase a mai spus că Knight nu a uitat acest lucru și că l-a pomenit în cartea sa. ”Omul a recunoscut că am fost primul atlet profesionist care a încălțat tenișii lui”, a mai spus fostul lider mondial.

Ilie Năstase a cerut 5.000 de dolari, agentul a vrut dublu

Colaborarea cu Nike i-a adus lui Năstase și primii bani din afara tenisului.

”Știi cum a fost? Eu aveam un manager, dar managerul nu era acolo când a venit el (n.r. – Phil Knight, fondatorul Nike) și eu am semnat cu el pentru 5.000 de dolari.

Apoi a venit managerul și a cerut 10.000 de dolari. Și în carte spune: ‘Era să mă ruinez din cauza managerului lui Ilie. Ilie a fost un domn, mi-a luat doar 5.000, dar a venit ăla și mi-a luat 10.000. Totuși, i-am dat pentru că merită’. Asta a fost”, a mai spus Năstase.

Ilie Năstase nu va uita niciodată acea pereche de pantofi sport pe care i-a primit de la Nike.

”Mi-a făcut o pereche de pantofi cu numele Nasty, cu numele meu în spate. Am jucat un an cu ei, pentru că după aceea am trecut la Adidas”, a completat ”Nasty”.

Întrebat cum a fost trecerea de la Nike la Adidas, mai ales din punct de vedere financiar, acesta a replicat: ”Nu a însemnat nimic pentru că ei erau la început, nu erau cunoscuți”, a explicat Ilie Năstase.