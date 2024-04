Confesiunile aparte ale lui Ilie Năstase: „Nu am fost nicăieri mai tare înjurat pe planeta asta decât la mine acasă!” EXCLUSIV

La 77 de ani, Ilie Năstase se consideră un om împlinit. Nu o strigă în gura mare, dar se simte asta cu ușurință din tonul său. Și din starea sa de spirit. Mai ales în ultimele săptămâni, cele în care a fost implicat personal în promovarea filmului documentar realizat de Tudor Giurgiu pe seama carierei sale profesionale.

„Nasty” a prins foarte bine la publicul românesc, iar acest lucru a contat nu doar pentru starea de spirit a marelui nostru sportiv, dar și pentru zecile de mii de români care s-au înghesuit la București, la Timișoara, la Brașov, la Bacău, dar și în alte orașe să fie prezenți la întâlnirea cu idolul lor.

Ilie Năstase susține deja că toate acestea i-au făcut bine și că se aștepta într-un fel la ele. Deși știe că mai există un „adevăr” în ceea ce-l privește.

Cu aceeași nonșalanță în vorbă și-n purtare pe care mulți i-o cunoaștem, fostul lider mondial al tenisului profesionist de acum cinci decenii și mai bine a făcut într-un fel „o promisiune” care l-a însoțit de altfel pe toată durata vieții sale. Și a făcut-o prin intermediul Playtech Știri.

„Așa am fost toată viața, liber în exprimare și în spirit și nu am de gând să mă schimb nici măcar pe patul de moarte. Aș fi putut să trăiesc la Paris permanent, unde am și locuit 30 de ani, sau la Roma, unde am petrecut mai bine de un an și jumătate. Sau la New York, unde am locuit 12 ani și unde am întâlnit un alt fel de Americă. Cine a trăit acolo poate înțelege despre ce vorbesc. Eu am preferat însă București și nu regret niciun moment decizia luată. Chiar dacă, din nou, s-au mai găsit câte unii care să speculeze nu știu din ce am făcut sau am zis”, adaugă inegalabilul Ilie Năstase.