Halep, primul meci după 569 de zile. ”Mi-am spus: hai, că nu-s aşa rea”. Ce a spus despre kilogramele ei

Simona Halep (32 de ani) a pierdut meciul cu Paula Badosa (26 de ani, 73 WTA), în primul tur de la WTA Miami, scor 6-1, 4-6, 3-6.

Sportiva din Constanța a disputat, astfel, primul ei mei oficial, din circuitul WTA, după o întrerupere de 569 de zile.

Fostul lider mondial s-a mișcat destul de bine în această partidă, mai ales în primul set, dar simpla ei prezență în turneu, a iscat deja un scandal. Caroline Wozniacki (33 de ani), nume important din circuit, a criticat modul în care românca a primit dreptul de a participa. Daneza a spus că ar fi fost mai corect ca Halep să participe în calificări și nu să aibă parte de wild-card.

La rândul ei, românca a reacționat prompt și a spus că nu este o trișoare și că nu e vina ei pentru situația în care a ajuns. Mai mult, Halep i-a reamintit Carolinei că suspendarea ei a expirat în iulie 2023 și că dacă ar fi putut reveni de atunci în circuit, nu ar mai fi avut acum nevoie de wild card.

Vezi și: Simona Halep a ajuns la Miami, dar o aşteaptă o mare provocare. Cine nu este fericit pentru participarea româncei la turneu VIDEO

Halep a vorbit și despre meciul cu Badosa. A spus cum s-a simțit pe teren, dar și ce probleme a resimțit. Dubla câștigătoare de Grand Slam (Roland Garros-2018 și Wimbledon-2019) se aștepta să sufere fizic, deși s-a antrenat foarte bine în întreaga perioadă în care a stat departe de competițiile oficiale.

”Paula a fost o adversară foarte bună, cu un nivel de tenis ridicat, m-am bucurat de prezenţa mea pe teren, de faptul că atâţia oameni mă susţin.

A fost o zi specială. Mă bucur că au fost români mulţi în tribune, mereu mă simt ca şi cum joc acasă, au fost gălăgioşi în sensul bun şi mă ajută. A fost familia, dar au fost şi prieteni apropiaţi alături de mine.

După primele cinci puncte pierdute am fost foarte nervoasă, am ştiut că va fi greu, nu ştiam la ce să mă aştept, dar încet mi-am intrat în ritm, am câştigat primul game şi mi-am spus: hai, că nu-s aşa rea, va fi bine, ştiam că va fi greu, dar în cele din urmă a fost bine.