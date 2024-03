Simona Halep, revenire spectaculoasă după suspendare. Cum a apărut pe teren la Miami FOTO

Simona Halep a revenit pe teren după o pauză de 569 de zile. Sportiva din Constanța joacă în primul tur de la Miami Open. Ea și-a făcut o aparție spectaculoasă pe arena centrală, Granstadt. Ce ținută a ales.

Fostul lider mondial joacă pentru prima dată după o pauză de un an și șapte luni, din cauza suspendării pentru dopaj. Simona Halep a jucat ultimul meci oficial pe 29 august 2022. Românca a primit un wild-card pentru a putea juca pe tabloul principal de la Miami Open și și-a început aventura în fața spaniolei Paula Badosa.

Pentru acest moment special, care marchează revenirea sa pe teren, Simona Halep a ales o ținută spectaculoasă. Ea a purtat la intrarea în arenă o costumație în culorile tricolorului României. Campioana de la Roland Garros și Wimbledon a avut echipamentul de joc de culoare albastră, un tricou galben pe deasupra și geanta în care își ține rachetele de culoare roșie. Ea a fost primită cu aplauze de toți românii prezenți în tribună.

Simona Halep makes her return to the Hologic WTA Tour as she takes on Paula Badosa in R1 of the @MiamiOpen!

