Goran Ivanisevici a dezvăluit motivul rupturii care a uimit lumea tenisului: ”Atunci ar fi trebuit să ne despărțim”

Novak Djokovici a șocat lumea tenisului când a anunțat că renunță la colaborarea cu marele Goran Ivanisevici, după cinci ani plini de succese. Acum, fostul jucător a dezvăluit motivele care au dus la ruptura dintre el și liderul mondial. Când au început problemele.

Au rupt colaborarea după cinci ani

2023 a fost un an în care Novak Djokovici a făcut legea în circuitul ATP. A câștigat Grand Slam-urile de la Australian Open, French Open și US Open și a fost învins doar la Wimbledon de Carlos Alcaraz. Însă, liderul mondial a început sub așteptări sezonul 2024. A pierdut în semifinale la Atipozi, fiind prima sa înfrângere, la Melbourne, după șase ani. Apoi, a venit eliminarea șocantă de la Indian Wells, în fața unui ”lucky loser”.

După aceste rezultate mediocre, Novak Djokovici a luat decizia radicală și a anunțat încetarea colaborării cu antrenorul Goran Ivanisevici, cu care lucra din 2019. Liderul mondial a motivat că s-a ajuns la o saturație reciprocă în relația profesională, dar că Ivanisevici îi va rămâne prieten pe viață. Croatul, campion la Wimbledon în 2001, l-a ajutat pe Nole sâ câștige nouă titluri de Grand Slam.

Goran Ivanisevici nu este singurul plecat din echipa lui Nole. Anul trecut, liderul mondial a renunțat la colaborarea cu agentul său Edoardo Artaldi și la directorul său de comunicare Elena Cappellaro.

Motivul rupturii dintre Goran Ivanisevici și Novak Djokovici

Într-un interviu acordat în presa din Serbia, Goran Ivanisevici a recunoscut că toamna anului trecut a reprezentat începutul sfârșitului în colaborarea sa cu Novak Djokovici. De asemenea, croatul este de părere că ar fi fost mai bine ca totul să se termine după victoria sârbului de la US Open 2023.

„Mi-am dat seama că ajungem în acel punct pentru prima dată anul trecut, în Statele Unite, deși înfrângerea din finala de la Wimbledon ne-a afectat foarte mult, mai ales pe mine. Apoi l-a învins pe Alcaraz în acel memorabil meci de la Cincinnati și știam deja că sfârșitul nostru era aproape. Poate ar fi trebuit să ne despărțim după US Open, dar m-am operat la genunchi și l-am lăsat să alunece”, a spus Goran Ivanisevic, citat de puntodebreak.com.

Antrenorul croat a vorbit și despre temperamentul lui Novak Djokovici și a spus că a încercat să-i schimbe temperamentul sârbului, dar fără succes. Cei doi au fost protagoniștii unor momente extrem de tensionate în timpul partidelor, iar croatul a precizat că Nole așa poate funcționa.

”Djokovic este conștient că atitudinea lui îi face pe oameni să fie uneori împotriva lui. L-am sfătuit să nu fie atât de expresiv, să caute modalități de a se calma și de a scăpa de tensiune, dar nu este ușor să o facă. Este un adevărat geniu pentru că întotdeauna a găsit o cale de ieșire din situații complicate”, a adăugat Goran Ivanisevic.

Novak Djokovici va atinge un nou record

Tenismenul sârb va mai atinge încă un record în cariera sa. Mai exact, începând de luni, el va deveni cel mai vârstnic lider ATP din istorie, la 36 de ani și 322 de zile. Astfel, va cădea recordul deținut de Roger Federer, care a fost în fruntea ierarhiei mondiale la 36 de ani și 320 de zile.

De-a lungul anilor, Novak Djokovici a realizat și alte mari performanțe, care l-au făcut cel mai mare din istoria „sportului-alb“.