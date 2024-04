Google anunță actualizări pentru Samsung S24, S23 și Pixel, în competiția cu iPhone 15 Pro Max

Google a făcut anunțuri importante în ceea ce privește actualizările viitoare ale dispozitivelor mobile. Într-un efort de a concura cu Apple și de a-și îmbunătăți poziția pe piață, Google a dezvăluit planuri de upgrade pentru modelele Samsung S24, S23 și Pixel.

Noutăți de la Google

Google, una dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, este cunoscută pentru serviciile sale variate, printre care motoarele de căutare, sistemul de operare Android, platforma de publicitate Google Ads și suite-ul de produse de birou Google Workspace.

Conform Forbes, aceste actualizări vor aduce îmbunătățiri semnificative în performanță și funcționalitate. Iată câteva puncte cheie:

Samsung S24 și S23: Google va colabora strâns cu Samsung pentru a aduce îmbunătățiri la nivelul software-ului și al experienței utilizatorului pentru aceste modele.

Se așteaptă o optimizare a performanței, îmbunătățiri ale camerei și o integrare mai strânsă a serviciilor Google.

De asemenea, se vor face ajustări la design și la funcționalitățile hardware pentru a oferi o experiență de utilizare superioară. Pixel: Google va lansa o actualizare majoră pentru seria Pixel, cu accent pe îmbunătățirea calității fotografiilor și a funcțiilor de inteligență artificială.

Se speculează că această actualizare va aduce funcții similare cu cele găsite pe iPhone 15 Pro Max.

Find My Device, pe Google

În plus față de actualizările hardware, Google a lansat, în sfârșit, rețeaua “Find My Device”. Această funcționalitate le permite utilizatorilor să își găsească dispozitivele pierdute sau furate. Această funcție este similară cu cea oferită de Apple prin serviciul “Find My iPhone” și va fi disponibilă pentru utilizatorii Android. Astfel, utilizatorii Android vor putea acum localiza și bloca dispozitivele lor în caz de pierdere sau furt, la fel ca utilizatorii Apple.

Aceste actualizări și lansări reprezintă un pas important pentru Google în competiția acerbă din industria smartphone-urilor. Rămâne de văzut cum vor fi primite de către utilizatori și cum vor influența piața în viitor. Cu siguranță, aceste schimbări vor aduce beneficii semnificative pentru utilizatorii dispozitivelor Google și Samsung.