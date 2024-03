Gigi Becali, dezlănțuit după Rapid-FCSB. I-a făcut praf pe liderii echipei: ”Îl scot și bag un jucător de 16 ani”

FCSB a fost umilită de Rapid în ultima etapă a sezonului regulat din Superligă. După derby, Gigi Becali a răbufnit și și-a desfiinţat toate vedetele după umilinţa din derby. Latifundiarul a numit care este jucătorul pe care îl va scoate din echipă.

Rapid a învins pe FCSB cu scorul de 4-0. Echipa lui Gigi Becali nu mai încasase patru goluri de la meciul cu giuleștenii, de la finalul sezonului trecut. După derby, Gigi Becali (65 de ani) a avut un discurs foarte dur la adresa jucătorilor săi.

Gigi Becali nu a avut milă de nimeni, însă patru dintre fotbaliștii săi l-au scos din minți cu prestația de pe Arena Națională din derby-ul Rapid – FCSB. El a pus tunurile pe liderii echipei Coman și Olaru, iar alții au fost amenințați că vor fi scoși din echipă.

”Au fost o echipă de fotbal, noi nu. Și-au dat viața pe teren. Coman, Olaru, Băluță, Tavi Popescu au fost zero. Și Târnovanu. Mă gândesc dacă mai intră el în poartă. La primul gol trebuia să iasă. Și la acela de la colțul scurt a greșit.

E fricos. Era mingea lui. Nu am avut niciun jucător pe teren. Nu am avut nimic. Nu pot spune de vreunul ceva. Coman le-a luat pe toate să tragă echipa după el. A început ca pe vremuri, să dribleze el tot. Olaru, căpitanul echipei, zero. Pe Tavi îl scot, îl bag pe unu’de 16 ani. Nu pot să aleg un jucător bun din 11. E umilință. Prima repriză a fost a noastră. Dar am luat golul ăla pe greșeala lui Târnovanu”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.