Rapid a relansat campionatul și păstrează șanse la titlu. Cum arată clasamentul după înjumătățirea punctelor

Rapid a reușit să o învingă pe FCSB, scor 4-0, în cadrul etapei cu numărul 30 din Superligă și păstrează șanse la titlul. După înjumătățirea punctelor, FCSB a intrat în play-off din poziția de lider. Cum arată clasamentul.

În play-off vor juca tot cele șase formații care s-au calificat și în sezonul trecut. FCSB a câștigat sezonul regulat și va intra în play-off de pe primul loc. După victoria din derby, Rapid a revenit pe locul doi. CFR Cluj completează podiumul, în timp ce Craiova, Farul și Sepsi vor porni de pe locurile 4, 5 și 6.

Spre deosebire de Rapid sau CFR Cluj, FCSB nu a beneficiat de rotunjire la înjumătățire, astfel că formația roș-albastră va avea câștig de cauză în cazul în care va încheia la egalitate de puncte cu una dintre acestea. Astfel, echipa lui Gigi Becali a rămas cu un avans de patru puncte în fața rivalei din Giulești.

În mod normal, play-off-ul se va încheia în weekend-ul 25-26 mai, dar selecționerul Edi Iordănescu a cerut o modificare importantă pentru a ajuta naționala României în pregătirea pentru Euro 2024.

Etapa I (16 martie)

FCSB – Sepsi

Rapid – Farul

CFR – Universitatea Craiova

Etapa II (30 martie)

Farul – FCSB

Universitatea Craiova – Rapid

Sepsi – CFR

Etapa III (6 aprilie)

FCSB – Universitatea Craiova

Rapid – CFR

Sepsi – Farul

Etapa IV (13 aprilie)

CFR – FCSB

Universitatea Craiova – Farul

Rapid – Sepsi

Etapa V (20 aprilie)

FCSB – Rapid

Farul – CFR

Sepsi – Universitatea Craiova

Etapa VI (27 aprilie)

Sepsi – FCSB

Farul – Rapid

Universitatea Craiova – CFR

Etapa VII (4 mai)

FCSB – Farul

Rapid – Universitatea Craiova

CFR – Sepsi

Etapa VIII (11 mai)

Universitatea Craiova – FCSB

CFR – Rapid

Farul – Sepsi

Etapa IX (18 mai)

FCSB – CFR

Farul – Universitatea Craiova

Sepsi – Rapid

Etapa X (25 mai)

Rapid – FCSB

CFR – Farul

Universitatea Craiova – Sepsi

După meciul de pe Arena Națională, Darius Olaru nu s-a ferit de cuvinte și a recunoscut că echipa nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și că a fcut cea mai proastă partidă din acest sezon.

Ne doare, dar nu avem timp să ne plângem, începe un nou campionat. De acum începe treaba și jucăm pe trei puncte. Au fost mai buni din toate punctele de vedere și au meritat victoria. Nu am fost montați, nu am arătat agresivitate, am arătat foarte rău”, a declarat Darius Olaru.