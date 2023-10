Gigi Becali, replică surpriză, după ce Dan Șucu i-a spus că are „o problemă medicală”. Este prima oară când patronul FCSB face acest gest

Gigi Becali face un pas în spate în scandalul cu Dan Șucu! Patronul echipei FCSB a recunoscut că a greșit când i-a transmis că este un „sclav” și nu s-a supărat când rivalul a declarat, acum o zi, că la mijloc este „o problemă medicală”. Cei doi afaceriști sunt cei mai potenți patroni care investesc în fotbalul românesc.

Gigi Becali își continuă dialogul de la distanță cu Dan Șucu, acționarul principal al clubului Rapid. Finanțatorul FCSB a recunoscut că a greșit când și-a jignit rivalul și a spus despre el că este un sclav. Aceste declarații au fost făcute după ce omul de afaceri din Pipera s-a dus la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal și a încercat să-i convingă pe conducătorii echipelor din SuperLiga României să voteze împotriva celebrei reguli care obligă ca un jucător U21 să fie pe teren pe tot parcursul unui meci de fotbal

„Am puterea să recunosc că am greșit. Am vorbit la nervi de Dan Șucu și nu trebuia să îl fac sclav. Omul a dus Rapidul pe un drum bun, iar Rapidul fără el nu putea să urce atât de sus. Angelescu nu putea să ducă singur Rapidul pe acest drum bun. De astfel de oameni avem nevoie în fotbalul românesc, iar Șucu este un om potent financiar, dar și un om care se pricepe la afaceri”, a declarat Gigi Becali .

Patronul FCSB nu s-a supărat nici în momentul în care a aflat că Dan Șucu i-a transmis că are o „problemă medicală”. Acționarul trupei din Giulești a ripostat într-o emisiune difuzată în direct.

„Oricum, Șucu a stat prea mult de atunci ca să îmi dea o replică.Eu chiar m-am mirat că a stat atât de mult. Iar dacă a spus ceea ce a spus acum de mine, nu am cum să mă supăr, deoarece eu l-am jignit primul”, a mai spus finanțatorului liderului campionatului, conform prosport.ro .

Gigi Becali nu l-a reevaluat doar pe Dan Șucu, ci și șansele Rapidului în lupta pentru titlu. Giuleștenii nu au mai pierdut de cinci săptămâni și au ajuns la șapte puncte de liderul FCSB.

„La ora actuală Rapidul joacă mult mai bine față de echipele pe care eu le credeam în stare că o să îmi pună probleme în lupta pentru titlu, iar asta i se datorează unui om ca Dan Șucu. Eu atunci am fost prea supărat, deoarece mă așteptam ca lângă mine și Mititelu o să vină și o să ne susțină și patronii ăștia din noul val.

Până la urmă ceea ce eu voiam era bine și pentru Rapid. Dar poate că Șucu are dreptate, iar eu trebuia să abordez altă strategie. Unui om ca Șucu nu am de ce să îi mai răspund acum, deoarece eu am greșit primul față de el”, a mai spus Gigi Becali.