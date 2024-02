Fotbalistul lăsat fără nume de Ceaușescu. I l-a transformat într-o inițială și era interzis peste tot

C. Gheorghe. Așa a fost cunoscut de către suporteri unul dintre golgheterii Diviziei A, la sfârșitul anilor ’80. Dictatorul Nicolae Ceaușescu l-a lăsat fără nume și era interzis peste tot în presă. Despre cine este vorba.

Fotbalistul cunoscut ca C. Gheorghe a jucat la echipe importante precum Steaua București, Dinamo București, Universitatea Craiova sau Sportul Studențesc. De asemenea, el a fost și antrenor la trei echipe din Grecia: PAE Marko (2000-2004), PAE Kouvaras (2004-2007), PAE Keratea (2007-2009).

Microbiștii îl știau cu numele de C. Gheorghe, dar abia după Revoluție au aflat că îl cheama, de fapt, Ceaușilă Gheorghe. Și asta pentru că pe vremea junioratului, la ordinului lui Nicolae Ceaușescu, i-a fost interzis numele și înlocuit cu o inițială. Și asta pentru că semăna foarte mult cu cel al dictatorului României.

În urmă cu câțiva ani, Gheorghe Ceaușilă a povestit că cel care i-a spus că trebuie să renunțe la numele său a fost Valentin Ceaușescu. fiul cel mare al dictatorului. Acest lucru se întâmpla la câteva zile după ce ajunsese la Steaua, la vârsta de 19 ani. Din acest motiv, crainicii sau jurnaliștii îi spuneau C. Gheorghe.

Fostul fotbalist a vorbit și despre debutul său în Divizia A. El și-a aminti că a intrat în panică atunci când s-a uitat în ziar pentru a vedea dacă s-a scris ceva despre el, dar numele său nu apărea.

”Eram acasă, la Vâlcea, și am cumpărat ziarul Sportul. Am avut un șoc atunci când am citit echipa. Eu nu eram, deși jucasem. Abia la a treia sau a patra citire am descoperit un `C Gheorghe` în caseta meciului și am făcut legătura. Eram eu”, a mai povestit acesta.