Florin Talpan nu-l iartă pe Ilie Năstase. Atac dur la fostul tenismen: ”Să ia taxiul după petreceri. Știe de ce”

Ilie Năstase (77 de ani) a fost marea surpriză a celor de la FCSB pentru festivitatea de premiere, care a avut loc la finalul partidei cu CFR Cluj. Legendarul tenismen l-a ironizat pe Florin Talpan la petrecerea de titlul a roș-albaștrilor, însă juristul de la CSA Steaua nu l-a iertat și i-a dat o replică acidă.

Ilie Năstase a fost prezent pe Arena Națională după FCSB – CFR Cluj, când roș-albaștrii au primit trofeul și medaliile de campioni. Fostul mare tenismen a apărut îmbrăcat în uniforma de general și i-a fost oferită o medalie. După fiesta de la stadion și după parada de pe străzile Bucureștiului, în care jucătorii au fost plimbați într-un autocar descoperit, petrecerea a continuat într-un club din Capitală.

Ilie Năstase a fost și el invitat la chef și nu a ratat ocazia să-l ironizeze pe Florin Talpan, juristul clubului CSA Steaua. ”Am venit să-l enervez pe tovarășul Talpan, pentru că e subordonatul meu”, a spus primul lider ATP.

Florin Talpan nu i-a rămas dator lui Ilie Tănase și i-a dat o replică acidă, după ce Curtea de Apel a dat motivarea pentru decizia prin care a stabilit că Steaua deține palmaresul din perioada 1947 – 1998 și că FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003 – 2017.

””Părerea acestuia despre mine nu are importanță, cu atât mai mult cu cât acesta nu este ofițer de carieră!

În perioada din vară, când FCSB va juca în preliminariile europene, Arena Națională va fi indisponibilă din cauza altor evenimente extrasportive. De aceea, oficialii roș-albaștrilor au făcut demersurile pentru ca echipa să evolueze în Ghencea, însă Florin Talpan se opune vehement.

Acesta nu acceptă ca echipa lui Gigi Becali să joace pe stadionul pe care-și dispută jocurile de acasă CSA Steaua.

”Vrea ne fure palmaresul și nu are ce căuta în Ghencea. Atât timp cât FCSB e o echipă care are sediul în satul Mogoșoaia și e înființată în 2003, eu cred că lucrurile sunt foarte clare, nu are ce căuta în Ghencea. Este o echipă oarecare fără niciun palmares”, a spus, recent, Florin Talpan.