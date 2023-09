Gigi Becali îl „terorizează” pe Florin Talpan cu mesajele. „Noapte bună, vise plăcute, puricii să te sărute”

Gigi Becali continuă războiul cu Florin Talpan. Patronul echipei FCSB a dezvăluit că i-a dat mai multe mesaje juristului de la CSA Steaua, după ce ar fi descoperit la OSIM un document prin care susține că va putea interzice grupării militare să mai folosească marca Steaua.

Gigi Becali a fost de multe ori acuzat de Florin Talpan că îl sună și că îl jignește sau îl amenință. Patronul FCSB a negat „cu jumătate de gură”, dar acum a recunoscut că „a făcut un păcat”. Omul de afaceri a intrat în direct și a dezvăluit că i-a dat mesaje juristului de la CSA Steaua. Finanțatorul echipei din Liga 1 este convins că a descoperit un document prin care CSA nu va mai putea să folosească numele Steaua. De aici a început tot circul.

„Aseară am făcut un păcat. Noi am găsit un act, că atunci când eram în puşcărie, nu au vrut să înregistreze la OSIM. I-am scris mesaj lui Talpan. «Vezi că am găsit hârtia aia». «I-am zis, noapte bună, vise plăcute, puricii să te sărute».

Aseară i-am scris. Eu ca să râd, mai fac păcate din astea. Am luat mesajele şi i le-am dat lui Vali. Şi Vali mi-a zis că nu o să mai doarmă. Şi eu i-am mai dat un mesaj”, a declarat Gigi Becali.