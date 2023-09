Florin Talpan vrea să îi dea lovitura lui Gigi Becali. Ce a cerut la Curtea de Apel

Florin Talpan continuă războiul cu Gigi Becali. Acesta a depus o nouă cerere la Curtea de Apel referitoare la palmaresul echipei FCSB, după ce Înalta Curtea de Casație și Justiție a trimis acest caz spre rejudecare. Cum a motivat juristul de la CSA Steaua cererea depusă în instanță.

Florin Talpan a scăpat cu bine de controlul de la club, efectuat în urma solicitării premierului Marcel Ciolacu, și a prins curaj. Susține că Gigi Becali se laudă degeaba cu deciziile mfavorabile de la ultimele înfățișări din instanță, în legătură cu războiul dintre FCSB și CSA Steaua.

Acum, Florin Talpan a cerut Curții de Apel București să anuleze palmaresul din perioada 2003-2017 al echipei FCSB, motivând că în acea perioadă acest club a folosit o identitate falsă în fotbalul românesc și european.

Juristul CSA Steaua susține că în acest interval societatea lui Gigi Becali a folosit în mod ilegal numele și marca Steaua București. În plus, Florin Talpan a prezentat actul prin care echipa FCSB a fost afiliată la FRF în martie 2003, în plin sezon competițional. Acesta a mai explicat că societatea lui Gigi Becali a fost înscrisă direct în Divizia A, la doar câteva zile de la înființare.

La rejudecarea de la Curtea dee Apel se mai discută doar palmaresul FCSB în perioada 2003-2017, iar instanța se va pronunța la termenul de pe 2 octombrie.

CSA Steaua deține toate trofeele pe care Secția de Fotbal a clubului le-a câstigat în perioada 1947-1998, iar Asociația AFC Steaua, înființată de Viorel Păunescu în 1998, detine trofeele obtinute în perioada 1998-2003.

Citește și: Gigi Becali a vrut să preia CSA Steaua. La ce plan se gândise: ”Mă jucam cu ei”

Asociația înființată în 1998 a preluat la acea vreme doar lotul de fotbalisti, fără a prelua numele, marca sau palmaresul.

Gigi Becali este sigur că va avea câștig de cauză în acest proces. Patronul FCSB susține că a descoperit un document prin care CSA nu va mai putea să folosească numele Steaua pentru că a înregistrat abuziv la OSIM marca pentru echipa de fotbal, deși a precizat că o face pentru celelalte secții.

Gigi Becali a fost de multe ori acuzat de Florin Talpan că îl sună și că îl jignește sau îl amenință. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că âi-a dat mesaje juristului de la CSA Steaua.

Citește și: Gigi Becali îl „terorizează” pe Florin Talpan cu mesajele. „Noapte bună, vise plăcute, puricii să te sărute”

”Aseară am făcut un păcat. Noi am găsit un act, că atunci când eram în puşcărie, nu au vrut să înregistreze la OSIM. I-am scris mesaj lui Talpan. ”Vezi că am găsit hârtia aia”. ”I-am zis, noapte bună, vise plăcute, puricii să te sărute”.

Aseară i-am scris. Eu ca să râd, mai fac păcate din astea. Am luat mesajele şi i le-am dat lui Vali. Şi Vali mi-a zis că nu o să mai doarmă. Şi eu i-am mai dat un mesaj”, a declarat Gigi Becali.