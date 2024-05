Filmul de pe Netflix care este o epopee spațială: “Rebel Moon – Part Two: The Scargiver”, chiar mai bun decât prima parte

În vastitatea cosmică a genului opera spațială, filmul de pe Netflix “Rebel Moon – Part Two: The Scargiver” se ridică ca o continuare directă a filmului lui Zack Snyder din 2023, “Rebel Moon – Part One: A Child of Fire”.

Filmul de pe Netflix își desfășoară povestea pe luna Veldt, unde Kora, interpretată de Sofia Boutella, împreună cu un echipaj de războinici, se aventurează să ajute fermierii să-și apere căminul împotriva Regatului.

Lansat inițial în cinematografele selecte din Statele Unite pe 12 aprilie 2024 și pe Netflix pe 19 aprilie 2024, filmul a fost întâmpinat cu recenzii în mare parte negative din partea criticilor. Cu toate acestea, fanii seriei au fost captivați de scara grandioasă și de povestirea ambițioasă a filmului. Distribuția include nume precum Djimon Hounsou în rolul lui Titus și Anthony Hopkins ca vocea lui Jimmy, printre alții.

Un aspect notabil al filmului de pe Netflix este decizia regizorului de a lansa o versiune extinsă cu rating R, care urmează să fie disponibilă după lansarea inițială. În plus, în aprilie 2024, au fost anunțate noi filme care sunt în curs de dezvoltare, semn că universul “Rebel Moon” este departe de a se încheia.

În concluzie, “Rebel Moon – Part Two: The Scargiver” poate fi o experiență divizivă pentru public și critici, dar rămâne o piesă esențială pentru iubitorii de science fiction și pentru cei care urmăresc cu interes viziunea lui Snyder asupra genului.

Ce alte filme a regizat Zack Snyder

Zack Snyder este un regizor american cunoscut pentru filmele sale de acțiune și science fiction. Iată o listă cu unele dintre cele mai notabile filme regizate de el:

Dawn of the Dead (2004) – Debutul său în lungmetraj, un remake al filmului de groază din 1978 cu același nume

300 (2006) – Un film epic bazat pe romanul grafic al lui Frank Miller despre Bătălia de la Termopile

Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole (2010) – Un film de animație computerizată1.

Sucker Punch (2011) – Un film de acțiune psihologic

Man of Steel (2013) – Filmul care a început Universul Extins DC, prezentând povestea lui Superman

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) – Continuarea lui Man of Steel, introducând personajul Batman în Universul Extins DC

Justice League (2017) – Un film de echipă de supereroi care îi aduce împreună pe cei mai mari eroi ai DC

Army of the Dead (2021) – Un film de jaf cu zombie

Rebel Moon – Part One: A Child of Fire (2023) și Rebel Moon – Part Two: The Scargiver (2024) – Filmele sale recente din genul opera spațială

Aceasta este doar o selecție a lucrărilor sale; Zack Snyder a avut o carieră prolifică și a contribuit la multe alte proiecte ca regizor, producător și scenarist.