VIDEO Netflix va lansa Rebel Moon, un nou SF epic. Tot ceea ce am aflat despre cel mai recent film al lui Zack Snyder, la evenimentul de la Londra

Rebel Moon se va lansa în perioada următoare pe Netflix, iar redacția Playtech.ro a fost invitată la Londra pentru a participa la întâlnirea cu regizorul Zack Snyder, ocazia perfectă, de altfel, pentru a afla detalii noi și interesante despre SF-ul atât de așteptat de fani.

Din capul locului ar trebui să știi că vorbim despre o idee complet nouă, fără influențe obținute din alte francize din aceeași nișă, ceea ce s-ar putea să joace mai degrabă în favoarea producției, de vreme ce „devoratorii” de SF-uri sunt mai mereu în căutarea unor povești ce nu s-au mai spus până acum, într-o formă sau alta.

Cum a fost la vizionarea teaser trailer-ului Rebel Moon, la Londra

Așa cum menționam la începutul acestui material, redacția Playtech.ro a fost invitată să participe la vizionarea teaser trailer-ului, aferent Rebel Moon, dar și la o sesiune de Q&A (întrebări și răspunsuri) la care au participat Zack Snyder și Deborah Snyder, la Londra.

Evident, nu aveam cum să ratăm o astfel de ocazie unică, de vreme ce Rebel Moon are șanse reale de a intra în topurile Netflix, de îndată ce va fi lansat oficial pe platforma de streaming, însă voi reveni cu data lansarii un pic mai încolo.

Oaspeții sosiți din întreaga lumea pentru a afla cât mai multe despre Rebel Moon au fost invitați, într-o primă instanță, într-un foaier, înainte de a intra efectiv „în pâine”, ceea ce mi-a dat ocazia să observ mai abitir cam cât de mare este entuziasmul în ceea ce privește această producție SF (cu accente puternice de fantasy) ce urmează să fie lansată pe Netflix.

Ceea ce s-a întâmplat acolo, în „camera de socializare”, a servit drept confirmare a faptului că cinematografia, în orice formă s-ar prezenta ea, are darul de a funcționa ca un liant indistructibil între oameni care, cel puțin aparent, nu ar părea să aibă prea multe lucruri în comun.

Vloggeri, jurnaliști sau simpli fani, adunați laolaltă, punând pariuri despre ceea ce urmează să experimenteze în câteva momente, ba chiar, pe alocuri, schimbând între ei conturi de Instagram, Facebook, etc. Dacă îmi permiți, iată una dintre superputerile incontestabile ale cinematografiei, aceea de a lega prietenii.

Momentele ce au urmat, cele așteptate de toată lumea prezentă la eveniment, s-au conturat frumos într-o sală de conferințe unde ne așteptau atât Zack Snyder, cât și Deborah Snyder, pregătiți să răspundă întrebărilor, dar și să „dea din casă” suficiente detalii cât să deschidă apetitul tuturor pentru producție, însă nu atât de multe încât să strice bucuria vizionării, atunci când va fi lansată.

Teaser trailer-ul Rebel Moon a generat aplauze îndelungi, iar la sfârșit, publicul a avut ocazia să afle când va putea vedea mai mult, ceea ce mă aduce la subiectul principal și anume data de lansare.

În cazul în care ești curios să afli, prima parte, numită A Child of Fire, va fi disponibilă pe Netflix începând cu data de 22 decembrie 2023, iar continuarea, The Scargiver, va putea fi urmărită pe 19 aprilie 2024.

Din distribuție fac parte Cleopatra Coleman, Sofia Boutella, Charlie Hunnam (pe care s-ar putea să-l știi deja din Sons of Anarchy) sau Jenna Malone, printre mulți-mulți alții.

Sofia Boutella joacă rolul unei eroine care reușește să unească războinici din întreaga galaxie împotriva guvernului opresiv al Lumii Mame, condusă de Admiral Noble.

Rebel Moon a început, ce-i drept, de la ideea de Star Wars, dar s-a metamorfozat, într-un final, într-un concept nou-nouț care s-a concretizat cu sprijinul Netflix și sub umbrela gigantului, mizându-se, într-o primă instanță, pe ideea unui serial, ca mai apoi să prindă conturul final sub forma unui film în două părți.

Una dintre cele mai plăcute surprize ale producției este prezența lui Sir Anthony Hopkins în distribuție, legendarul actor care va interpreta vocea robotului Jimmy, personaj care deține, într-o oarecare măsură, una dintre cheile desfășurării acțiunii, însă ca să afli exact în ce mod o va folosi, va trebui să urmărești cele două filme, atunci când vor fi disponibile pe Netflix.

Și, pentru că vizualul contează la fel de mult ca povestea, evenimentul organizat la Londra le-a dat tuturor celor prezenți oportunitatea de a vedea „pe viu” și în detaliu o parte dintre costumele actorilor din Rebel Moon, după cum poți observa în imaginile publicate mai jos:

Zack Snyder, omul care ți-a dăruit Man of Steel, regizează Rebel Moon

Cât despre Zack Snyder, află că acesta regizează ambele părți ale Rebel Moon. Ba mai mult decât atât, se face responsabil inclusiv pentru scenariu, alături de colegii săi, Kurt Johnstad și Shay Hatten.

În trecut, Snyder și-a câștigat notorietatea regizând o serie de filme de succes ca 300 (2006), Justice League (2017), Wonder Woman (2017), Watchmen (2009), Army of the Dead (2021), Batman v Superman: Down of Justice (2016), Man of Steel (2013), Sucker Punch (2011) sau The Lost Tape: Andy’s Terrifying Last Days Revealed (2004), etc.

În ciuda faptului că și-a pus semnătura pe filme ce au beneficiat de un succes colosal la public, Snyder nu a ezitat nicio secundă să se fotografieze cu toți cei prezenți la eveniment (fie că vorbim despre fotografii oficiale sau selfie-uri), ba chiar să socializeze îndelung atât cu presa, cât și cu fanii veniți cu scopul de a înțelege mai bine universul SF din Rebel Moon.

În cele ce urmează, te invit să vizionezi teaser trailer-ul oficial pentru Rebel Moon, cea mai nouă producție semnată de Zack Snyder și desfășurată în două părți, conform datelor de lansare pe care ți le-am dezvăluit deja în cadrul acestui articol.

Așadar, tot ceea ce ne rămâne de făcut este să așteptăm datele de 22 decembrie 2023, respectiv 19 aprilie 2024, pentru a ne bucura de lumea științifico-fantastică văzută prin ochii lui Snyder și trecută prin filtrul cinefil din dotare.