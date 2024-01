Filmul de pe Netflix care ar putea câștiga Oscarul anul acesta: Are o poveste reală și cutremurătoare, de ce trebuie să-l vezi

Filmul de pe Netflix care are o poveste cutremurătoare și ar putea câștiga Oscarul anul acesta a primit multe laude din partea cinefililor și criticilor de specialitate.

Filmul de pe Netflix care te va tulbura

„Society of the Snow” („Societatea zăpezii”), care ar putea câștiga Oscarul anul acesta, spune povestea aproape imposibilă a unuia dintre cele mai mari accidente aviatice din istorie.

Filmul „Societatea Zăpezii” a obținut premiul publicului la Festivalul de Film de la San Sebastián și totodată, premiul publicului la Festivalul de Film Mill Valley. În plus, ar putea câștiga cu ușurință categoria „Cel mai bun film internațional” la Premiile Oscar din 2024.

Vezi și: Ultimul sezon din Manifest, cadoul făcut de Netflix tuturor fanilor acestui serial

Film inspirat dintr-o poveste reală

Cu toate acestea, vestea cea mai entuziasmantă este că pelicula este disponibilă pentru vizionare pe Netflix. Filmul de pe Netflix e inspirat de o poveste reală, producția relatează povestea aproape incredibilă a unuia dintre cele mai mari accidente aviatice din istorie, care s-a produs în Munții Anzi. Filmările pentru „Societatea Zăpezii” au avut loc la locul real al prăbușirii, la altitudinea impresionantă de peste 3.000 de metri.

„După prăbușirea unui avion într-un loc izolat din inima Anzilor, supraviețuitorii își unesc forțele și își pun speranțele unii în alții, căutând drumul spre casă”, este descrierea filmului de pe platforma de streaming.

Poate îți plac poveștile fictive precum cele din Yellowjackets sau Manifest, dar în Society of the Snow, regizorul J.A. Bayona (The Impossible, Jurassic World: Fallen Kingdom) spune povestea adevărată a modului în care 16 membri și susținători ai unei echipe de rugby din Uruguay au reușit să supraviețuiască 72 de zile într-unul dintre cele mai dure medii din lume.

Vezi și: Yellowjackets, confirmat pentru un al doilea sezon: ce știm, până acum, despre acest serial

Deși filmul este destul de tulburător, este, de asemenea, o relatare emoționantă a modului s-au unit cei care care au experimentat prăbușirea avionului, prin evenimente meteorologice extreme și foamete.