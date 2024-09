Filmele lunii octombrie pe Netflix! Ce poți să vezi în această toamnă pe celebra platformă

Netflix continuă să surprindă publicul în această toamnă cu o gamă largă de filme, oferind atât premiere, cât și titluri consacrate.

Fie că ești în căutarea unui thriller plin de suspans, unei comedii romantice sau unui film de groază perfect pentru sezonul de Halloween, luna octombrie aduce ceva pentru toată lumea.

Această lună vine cu lansări mult așteptate, precum și cu filme mai vechi care merită redescoperite, transformând Netflix într-o destinație perfectă pentru serile răcoroase de toamnă.

Filme horror pentru Halloween

Octombrie este luna în care filmele de groază se află în centrul atenției, iar Netflix nu face excepție. Platforma pregătește un mix de producții noi și clasice care îți vor ridica tensiunea.

Printre titlurile noi, „The Fall of the House of Usher”, o adaptare modernă a faimoasei povestiri de Edgar Allan Poe, se numără printre cele mai așteptate filme ale lunii. Această producție promite să aducă o atmosferă gotică și neliniștitoare, perfectă pentru cei care iubesc un horror psihologic.

De asemenea, fanii genului pot opta pentru „Totem”, un film paranormal despre o tânără care descoperă o entitate malefică în casa familiei sale. În plus, pentru cei care vor să exploreze titluri consacrate, Netflix include în oferta sa și clasicul „The Shining”, al lui Stanley Kubrick, un film de groază psihologic care nu dezamăgește niciodată.

Comedii și filme romantice pentru serile liniștite de toamnă

Pentru cei care nu sunt fani ai horror-ului și preferă un film relaxant după o zi lungă, Netflix vine cu câteva comedii și filme romantice ce promit să îți aducă zâmbetul pe buze.

Unul dintre filmele recomandate este „Love at First Sight”, o poveste modernă despre doi oameni care se întâlnesc într-un avion și descoperă că între ei există o legătură specială. Acesta este genul de film care combină romantismul cu umorul, perfect pentru o seară de toamnă.

O altă comedie de neratat este „The Devil Wears Prada”, un clasic în care Anne Hathaway și Meryl Streep joacă într-o poveste amuzantă și captivantă despre lumea modei. Cu dialoguri spumoase și situații haioase, acest film este ideal pentru o sesiune de relaxare.

Thrille și drame

Dacă preferi filmele care te țin pe marginea scaunului, Netflix are în octombrie câteva thrillere și drame intense.

Unul dintre cele mai așteptate titluri este „Reptile”, un film despre un detectiv care investighează o crimă misterioasă și ajunge să descopere secrete întunecate ale celor din jurul său. Cu un scenariu plin de întorsături de situație și o distribuție de excepție, acest film promite să fie unul dintre highlight-urile lunii.

De asemenea, „Fair Play”, un alt thriller psihologic, explorează tensiunile și jocurile de putere dintr-o relație atunci când doi colegi dintr-o firmă de investiții sunt forțați să se confrunte cu limitele morale într-un mediu extrem de competitiv.