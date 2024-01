Emma Răducanu nu scapă de probleme. Meci de coșmar la Australian Open, a luat pastile chiar pe teren

Emma Răducanu a revenit pe teren după o pauză de opt luni, perioadă în care a suferit trei operații. Tenismena cu tată român a avut parte de un meci de coșmar la Australian Open 2024. Ea a fost eliminată în turul doi și a fost nevoie de intervenția medicului, care i-a dat pastile chiar pe teren.

Emma Răducanu a devenit un nume în lumea tenisului în anul 2021, când a câștigat US Open. A pornit din calificări și a triumfat în finala câștigată cu Leylah Fernandez, după zece victorii fără set pierdut. Ea avea doar 18 ani și 10 luni la vremea respectivă și ocupa locul 150 în lume. De atunci, tenismena a avut parte numai de probleme, și de sănătate și cu schimbările dese de antrenori.

Aflată la doar al patrulea său meci de la revenirea în circuitul profesionist după o pauza de opt luni şi trei operaţi la ambele încheieturi și la gleznă. Emma Răducanu a fost eliminată de la Australian Open, în turul doi. Cea care a trimis-o acasă este Yafan Wang, după ce în runda inaugurală trecuse de Sorana Cîrstea.

Emma Răducanu a reușit să ducă meciul în setul decisiv, deşi a acuzat probleme de respiraţie, dureri în piept şi abdomen, chemând fizioterapeutul după doar două ghemuri. După ce i s-a luat tensiunea şi a primit câteva pastile, aceasta a luptat pentru a întoarce soarta meciului, dar a fost învinsă după aproape de trei de joc, scor 6-4, 4-6, 6-4.

Citește și: Emma Răducanu s-a afișat pentru prima dată la brațul iubitului. Unde și-au făcut apariția cei doi FOTO

Raducanu is dealing with some type of physical issue in the third set of her match with Wang.

She’s getting her blood pressure checked.

Definitely not what you want to see after she missed all of last year due to health issues.

Hopefully it’s not serious. 🙏❤️‍🩹 pic.twitter.com/GNH3JJV1Bd

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2024