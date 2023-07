Emma Răducanu, ”prizoniera” tatălui său. Dezvăluirea făcută de agentul tenismenei

Emma Răducanu a ajuns pe culmile succesului după triumful de la US Open, din 2021, când avea doar 18 ani. De atunci, sportiva nu a mai reușit să câștige niciun turneu și este acuzată că schimbă foarte des antrenorii. Mai mult, agentul Emmei Răducanu a dezvăluit că cel care îi controlează cariera este tătăl ei.

Emma Răducanu, jucătoarea de tenis cu tată român, a uimit o lume întreagă atunci când a câștigat US Open, în 2021, venind din calificări. După ce a triumfat la New York, la doar 18 ani, ascensiunea ei s-a oprit, deoarece s-a confruntat cu probleme medicale, dar și cu desele schimbări de antrenori.

Acum, Emma Răducanu se recuperează după ce a suferit nu mai puțin de trei operații pe data de 3 mai, la ambele mâini, dar și la una dintre glezne.

Lumea tenisului a analizat situația Emmei Răducanu (20 ani), mai ales schimbările dese ale antrenorilor. Ea a lucrat după câștigarea US Open cu nu mai puțin de cinci tehnicieni, pentru perioade scurte de timp. Fostul jucător John McEnroe a acuzat-o pe sportivă că nu face eforturi pentru a se înțelege cu antrenorii și nu vrea să le asculte sfaturile.

În plus, un alt subiect controversat este implicarea totală a tatălui acesteia, Ion Răducanu, în viața acesteia. Agentul Emmei Răducanu, Max Eisenbud, a recunoscut că acesta îi controlează toată cariera și vrea să aibă mereu ultimul cuvânt.

Emma Răducanu mărturisea că, uneori, regretă că a câștigat US Open din cauza presiunii pe care presa a pus-o pe ea după acel succes, așteptând ca „fata de un miliard de dolari”, așa cum a fost numită după triumful de la Flushing Meadows, să câștige un alt trofeu.

„Uneori, mă gândesc că poate ar fi fost mai bine să nu fi câștigat US Open. Am fost foarte sus și foarte jos. Sunt o mulțime de rechini, așa că trebuie să fii mereu în gardă”, a spus Emma Răducanu, în urmă cu o lună, într-un interviu pentru The Times.