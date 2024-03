Ea a vrut o nuntă normală, dar mirele a părăsit lumea reală în toiul ceremoniei din dragoste pentru tehnologie

Într-o epocă în care tehnologia avansează cu pași agigantați, nu este neobișnuit să vedem dispozitive inovative integrându-se în toate aspectele vieții noastre. Totuși, o nuntă din San Francisco a luat o întorsătură neașteptată când mirele a ales să poarte un headset Apple Vision Pro, în valoare de 3.500 de dolari, în timpul ședinței foto de după ceremonie și la recepție.

Cambree, mireasa, a apărut într-o fotografie postată pe X, arătând mai puțin încântată, în timp ce Jacob, un inginer software, zâmbea către cameră cu fața parțial acoperită de voluminosul headset Vision Pro și cu degetele strânse în aer. Imaginea a fost postată la doar două săptămâni după lansarea Vision Pro, un produs care a înregistrat recent o scădere a vânzărilor, cu un procent de 1% dintre cumpărători returnând dispozitivul.

Nunta ”încurcată” de Apple Vision Pro

Mireasa l-a rugat pe viitorul ei soț să lase headsetul în mașină în timpul marii lor zile, dar viitorul ei soț a ignorat dorințele ei și l-a purtat oricum. Jacob Wright a purtat headsetul Apple Vision Pro pentru fotografii după ceremonia de nuntă, declarând pentru Futurism: „Nu l-am purtat în timpul ceremoniei din respect pentru Dumnezeu și pentru soția mea. Dar după ce am ieșit, făceam fotografii – cu domnișoarele de onoare și cavalerii de onoare și, în glumă, am spus: ‘Hei, am Vision Pro-ul meu în rucsac.’”

Jacob Wright, în vârstă de 24 de ani, lucrează la o startup de AI, Runpod, și a spus că s-a grăbit să cumpere Vision Pro la doar două zile după lansarea acestuia, un fapt care o deranjează pe noua sa soție. Când își pune headsetul acasă, Cambree a declarat pentru SFGate că „încearcă să nu se uite pentru că este puțin înfricoșător, puțin ciudat. Când el este în Vision Pro, îl las să-și facă treaba.”

Jacob a întrebat-o de două sau trei ori pe Cambree dacă poate purta Vision Pro, și deși ea i-a spus „nu” de fiecare dată, ea a declarat pentru SFGate: „Și apoi mă întorc un minut și el îl are pe cap.” „Arătam total supărată în fotografie,” a spus ea pentru publicație. „Dar nu eram supărată.”

Cu toate acestea, Cambree a declarat pentru Futurism că i-a spus lui Jacob că poate purta dispozitivul după ce a întrebat dacă pot face fotografii cu el purtându-l. „Deci am zis, ‘Da, e în regulă dacă toți ceilalți pleacă.’ Dar era ultimul lucru pe care mi-l doream în fotografii,” a spus ea.

Jacob a susținut că a purtat headsetul doar pentru Instagram, dar apoi a decis să-l poarte în timpul recepției pentru a înregistra videoclipuri și fotografii imersive pentru a se uita înapoi în viitor. „Am un videoclip cu mine acolo cu toate domnișoarele de onoare, toți cavalerii de onoare – toți cei care au venit la ceremonie,” a spus Jacob pentru Futurism. „Cred că va fi super tare să le arătăm copiilor noștri în 20 de ani,” a adăugat el.

Ce este Apple Vision Pro – casca de realitatea virtuală și augmentată

Apple Vision Pro a devenit imediat popular chiar înainte de lansarea oficială, epuizându-și stocul de aproximativ 200.000 de headseturi în câteva ore de la deschiderea precomenzilor. Utilizatorii Apple Vision Pro spun că sunt priviți curios de trecători ori de câte ori poartă gadgetul de 3.500 de dolari în public.

Apple Vision Pro permite utilizatorilor să îmbine lumea reală cu realitatea virtuală, folosind ochii, vocea și mâinile. Dispozitivul permite utilizatorilor să urmărească filme pe un ecran mare proiectat, permițând în același timp vizualizarea împrejurimilor. De asemenea, permite lucrul pe computer fără monitor și poate face videoclipuri și fotografii, ceea ce le permite utilizatorilor să se reîmbogățească în momente importante ani mai târziu. Suportă un milion de aplicații din iOS și iPadOS pentru a juca jocuri și a viziona filme.

CEO-ul Apple, Tim Cook, a spus că „Vision Pro este cel mai avansat dispozitiv de electronice de consum creat vreodată. Interfața sa revoluționară și magică va redefinește modul în care ne conectăm, creăm și explorăm.”

Prețul Vision Pro începe de la 3.500 de dolari pentru versiunea de bază cu 256GB de stocare, dar crește la 3.699 de dolari pentru 512GB de stocare. Dacă consumatorul dorește să crească și mai mult stocarea la 1TB, prețul crește la 3.899 de dolari, cu un add-on opțional de 99 de dolari pentru inserții optice.