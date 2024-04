Domnul Miliard. Are 32 de ani și câștigă 300 de milioane de euro pe an, iar averea sa este amețitoare

Fotbalul este cel mai bine plătit sport din Europa, iar sumele care se învârt acolo sunt amețitoare.

Vedetele sportului-rege ajung să câștige sume foarte mari nu doar din contracte, dar și din publicitate. Unul dintre acești jucători a ajuns să fie remunerat cu 300 de milioane de euro pe an, iar averea sa se apropie la un miliard de euro. Asta, chiar dacă nu mai joacă de aproape șase luni.

Fotbalistul nu mai joacă din noiembrie 2023, din cauza unei accidentări, iar jurnaliștii de la publicația Lance i-au făcut calculele și au concluzionat că starul are o avere de aproape un miliard de euro.

Neymar jr, căci despre el este vorba, este unul dintre cei mai bogați jucători de fotbal din lume. Starul lui Al Hilal are o avere estimată la 933 de milioane de euro. Este vorba din bani din salarii, dar și din contracte de publicitate și de imagine.

